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Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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Пронос ковра на матч "Ростов" - "Енисей" КДК не рассматривал
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза на очередном заседании не стал рассматривать пронос одним из болельщиков "Ростова" ковра на матч 4-го тура чемпионата России против "Енисея":
– Нет, не рассматривали, в рапорт занесено не было, – сказал председатель комитета Артур Григорьянц.
Клуб постелил ставший известным ковер на клубной базе и создал четвертый комплект формы, который сделан в расцветке ковра.
"Спорт-Экспресс"
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"Ростов" постелил на базе ковёр, попавший в трансляцию матча с "Енисеем" (фото)
Владелец ростовского ковра: это домашний атрибут. Хотел показать, чтобы люди шли на стадион, а не сидели дома
– Нет, не рассматривали, в рапорт занесено не было, – сказал председатель комитета Артур Григорьянц.
Клуб постелил ставший известным ковер на клубной базе и создал четвертый комплект формы, который сделан в расцветке ковра.
"Спорт-Экспресс"
Читайте по теме:
"Ростов" выложил скрин из пиратской трансляции, а "Матч Премьер" предложил клубу 229 рублей для подписки на канал
"Ростов" постелил на базе ковёр, попавший в трансляцию матча с "Енисеем" (фото)
Владелец ростовского ковра: это домашний атрибут. Хотел показать, чтобы люди шли на стадион, а не сидели дома
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