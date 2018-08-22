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Пронос ковра на матч "Ростов" - "Енисей" КДК не рассматривал

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза на очередном заседании не стал рассматривать пронос одним из болельщиков "Ростова" ковра на матч 4-го тура чемпионата России против "Енисея":

– Нет, не рассматривали, в рапорт занесено не было, – сказал председатель комитета Артур Григорьянц.

Клуб постелил ставший известным ковер на клубной базе и создал четвертый комплект формы, который сделан в расцветке ковра.

"Спорт-Экспресс"

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Теги: Ростов
Сегодня, 15:29
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№1 Написал: avnik море (Сегодня, 16:15) #
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Болеет за:
«Спартак»
В ковер был завернут гранатомет, поэтому на дверях его не заметили. ))))


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