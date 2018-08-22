Пронос ковра на матч "Ростов" - "Енисей" КДК не рассматривал

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза на очередном заседании не стал рассматривать пронос одним из болельщиков "Ростова" ковра на матч 4-го тура чемпионата России против "Енисея":– Нет, не рассматривали, в рапорт занесено не было, – сказал председатель комитета Артур Григорьянц.Клуб постелил ставший известным ковер на клубной базе и создал четвертый комплект формы, который сделан в расцветке ковра.Читайте по теме: