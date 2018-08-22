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ФИФА поздравила Дзюбу с 30-летием

ФИФА поздравила нападающего "Зенита" и сборной России Артема Дзюбу с 30-летием.

"Какую игру Дзюба показал на чемпионате мира! С днем рождения форварда сборной России и "Зенита"!" — говорится в сообщении, опубликованном в твиттере.

На мировом первенстве 2018 года Дзюба принял участие в пяти матчах, в которых забил три мяча и отдал две передачи.

В нынешнем сезоне форвард сыграл в пяти встречах за "Зенит". В его активе пять голов и две передачи.

Газета.ру
Теги: Дзюба
Сегодня, 17:44
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№6 Написал: нетрал (Сегодня, 18:15) #
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Болеет за:
«Зенит»
спартачей плющит ..плохо обошлись ..теперь злятся .
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
№5 Написал: DimonYA Одинцово (Сегодня, 18:13) #
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  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
и какую же игру он показал ? ))
Регистрация: 26.07.2014 [жалоба]
№4 Написал: Kytarba Сочи (Сегодня, 18:09) #
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online
Болеет за:
«Химки»
Цитата: Egorysche
а чего ссылку то не прикрепили?) наверное потому что этого нет в официальном твиттере ФИФА

joy Сбегай за валерьянкой в аптеку)
Пля такое в голову может прийти только так наз.болельщику футбола с этого сайта.Таким болельщикам нравится только если о футболистах с других клубов идет только срач и эти ху1 о футболе что то квакают.Что здесь такого,тот же Дзюба в составе сборной страны на ЧМ играет под эгидой ФИФА,Сборная России на этом чемпионате неожиданно можно сказать блеснула,как и футболист Дзюба,дело не в этом,думаю ФИФА с 30 летием поздравить любого футболиста сборной своей страны..А. столько гавнюков среди так наз.болельщиков как в России не где в мире нет.
Регистрация: 17.03.2008 [жалоба]
№3 Написал: водовоз (Сегодня, 18:07) #
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REGNUM Нападающий сборной России и питерского «Зенита» Артём Дзюба празднует 22 августа 30-летие. С юбилеем форварда поздравила Международная федерация футбола (ФИФА) и национальная сборная России. Поздравления были опубликованы в Twitter ФИФА и российской футбольной сборной.

«Поздравляем форварда сборной России Артёма Дзюбу с юбилеем! Желаем Артёму и дальше радовать всех нас забитыми голами и искренними, неподдельными эмоциями!» — говорится в сообщении официального Twitter-канала российской сборной.




Подробности: https://regnum.ru/news/2468687.html
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Регистрация: 1.10.2016 [жалоба]
№2 Написал: Egorysche (Сегодня, 17:54) #
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а чего ссылку то не прикрепили?) наверное потому что этого нет в официальном твиттере ФИФА
Регистрация: 26.03.2015 [жалоба]
№1 Написал: yuri спб (Сегодня, 17:51) #
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Осиновый кол от ФИФА в мясное братство, если не сказать хуже )


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
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