В Ростове-на-Дону к концу октября подготовят бизнес-план по окупаемости "Ростов-Арены"

Бизнес-план по выведению на самоокупаемость стадиона "Ростов-Арена", построенного к чемпионату мира, будет готов к 30 октября, сообщил министр по физической культуре и спорту Ростовской области Самвел Аракелян."Собственником стадиона предполагается наша дирекция чемпионата мира ("Ростов-2018"). Что касается бизнес-плана, в настоящее время уже подготовлено техническое задание, конкурсная документация для найма, определения подрядной организации. 30 октября - срок предоставления бизнес-плана в Министерство спорта РФ", - сказал Аракелян.Стадион "Ростов-Арена" будет передан в региональную собственность в 2019 году. В соответствии с концепцией наследия ЧМ-2018, регионам также будут переданы арены в Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде, Нижнем Новгороде, Самаре и Саранске.