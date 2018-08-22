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Сергей Паршивлюк заявил, что обижается на клеймо травматичного игрока

Защитник "Ростова" Сергей Паршивлюк рассказал, как относится к тому, что его считают слишком травматичным футболистом.

29-летний игрок дважды выбывал на длительный срок из-за тяжелой травмы коленного сустава правой ноги.

"Знаете, стараюсь не возвращаться к той травме. Она в прошлом. Почему я дважды получил эту травму? Может, случайность. Может, во всем виновата была не совсем удачная первая операция. Мне немного обидно, что за мной тянется шлейф травматичного игрока. Если взять последние три-четыре года, я пропустил матчей пять-шесть. А последнюю серьезную травму я получил еще в 2012 году. Но почему-то некоторые называют меня "хрустальным", - цитирует Паршивлюка "Российская газета".
Теги: Паршивлюк Ростов
Сегодня, 20:19
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№1 Написал: Спартак-навсегда Орёл (Сегодня, 20:45) #
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Болеет за:
«Спартак»
Серёга, не грузись! Слухи в принципе - только звук. Работай, как умеешь!


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