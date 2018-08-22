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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Сергей Степашин - о переходе Ташаева в "Спартак": что лучше – играть в составе или сидеть на скамейке? (4)
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Сергей Степашин - о переходе Ташаева в "Спартак": что лучше – играть в составе или сидеть на скамейке?
Член попечительского совета ВФСО "Динамо" Сергей Степашин заявил, что экс-хавбек бело-голубых Александр Ташаев, перешедший в "Спартак", может и не заиграть в основном составе красно-белых.
– Нет сожаления, что сейчас в атаке "Динамо" могли блистать Кокорин, Смолов. В опорной зоне "выжигал" бы Зобнин, однако клуб их по разным причинам потерял…
– Сожаление есть. Но в то время ситуация в клубе так сложилась, что Кокорин и Зобнин решили уйти. Что же касается Смолова, то его уход - это результат непрофессионального менеджмента "Динамо" в тот период.
– После победы над "Уфой" вы довольно резко высказались по Ташаеву. Это вызвано тем, что он ушел из "Динамо" именно в "Спартак"?
– "Спартак" тут ни при чем. Просто в "Динамо" он был бы первым. Что касается "Спартака", то это большой вопрос. Что лучше – играть в составе или сидеть на скамейке? Пример тому – Дзюба, который не захотел полировать лавку в "Зените", а ушел в "Арсенал", где вновь раскрылся, заиграл и стал лучшим на чемпионате мира.
Спорт-Экспресс
– Нет сожаления, что сейчас в атаке "Динамо" могли блистать Кокорин, Смолов. В опорной зоне "выжигал" бы Зобнин, однако клуб их по разным причинам потерял…
– Сожаление есть. Но в то время ситуация в клубе так сложилась, что Кокорин и Зобнин решили уйти. Что же касается Смолова, то его уход - это результат непрофессионального менеджмента "Динамо" в тот период.
– После победы над "Уфой" вы довольно резко высказались по Ташаеву. Это вызвано тем, что он ушел из "Динамо" именно в "Спартак"?
– "Спартак" тут ни при чем. Просто в "Динамо" он был бы первым. Что касается "Спартака", то это большой вопрос. Что лучше – играть в составе или сидеть на скамейке? Пример тому – Дзюба, который не захотел полировать лавку в "Зените", а ушел в "Арсенал", где вновь раскрылся, заиграл и стал лучшим на чемпионате мира.
Спорт-Экспресс
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