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Сергей Степашин - о переходе Ташаева в "Спартак": что лучше – играть в составе или сидеть на скамейке?

Член попечительского совета ВФСО "Динамо" Сергей Степашин заявил, что экс-хавбек бело-голубых Александр Ташаев, перешедший в "Спартак", может и не заиграть в основном составе красно-белых.

– Нет сожаления, что сейчас в атаке "Динамо" могли блистать Кокорин, Смолов. В опорной зоне "выжигал" бы Зобнин, однако клуб их по разным причинам потерял…

– Сожаление есть. Но в то время ситуация в клубе так сложилась, что Кокорин и Зобнин решили уйти. Что же касается Смолова, то его уход - это результат непрофессионального менеджмента "Динамо" в тот период.

– После победы над "Уфой" вы довольно резко высказались по Ташаеву. Это вызвано тем, что он ушел из "Динамо" именно в "Спартак"?

– "Спартак" тут ни при чем. Просто в "Динамо" он был бы первым. Что касается "Спартака", то это большой вопрос. Что лучше – играть в составе или сидеть на скамейке? Пример тому – Дзюба, который не захотел полировать лавку в "Зените", а ушел в "Арсенал", где вновь раскрылся, заиграл и стал лучшим на чемпионате мира.

Спорт-Экспресс
Теги: Степашин Спартак
Сегодня, 20:44
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№4 Написал: fd65 (Сегодня, 21:06) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Во, пукан рвет у счетовода!!! Никак не успокоится....Прое#али юрики динамовские, теперь весь свет виноват.... laughing
Регистрация: 3.12.2016 [жалоба]
№3 Написал: Manchester United (Сегодня, 20:53) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«МЮ»
нравится читать как подгорает у Степашки,что касается Ташаева то Каррера ставит его как в основу,так и на замену выпускает,но Степашина видно это не интересует
Регистрация: 9.03.2017 [жалоба]
№2 Написал: Dreyk (Сегодня, 20:52) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Может и хорошо быть первым парнем на деревне, но таких становится все меньше и меньше, сам-то же из деревни сбежал в Москву.
Регистрация: 10.09.2016 [жалоба]
№1 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 20:47) #
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Болеет за:
«Спартак»
самедову 34,тч сидеть Ташаеву не долго.


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
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