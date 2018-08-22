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Павел Погребняк: думаю отправить жену на трансфер, если она придет позже девяти

Экс-форвард сборной России Павел Погребняк иронично прокомментировал занятость своей жены.

- Думаю отправить жену на трансфер, если она придет позже девяти. Мы ее отправим в другой клуб.

- Если мне дадут хорошие премиальные, я сама уйду, - ответила супруга Павла Мария.

- Я просто не вылезаю с кухни, я кухарю каждый день. И во время сборов тоже. Даже ногти сломала. Детей в школу везу, борщи варю - работа 24 часа, - сказала Мария.

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Теги: Погребняк
Сегодня, 22:01
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№2 Написал: robinzen Санкт_Петербург (Сегодня, 23:07) #
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Болеет за:
«Зенит»
Детей в школу везу, борщи варю - работа 24 часа

Ай, как тебя жалко!.. Я так понимаю, домохозяйка. А как же те женщины, что воспитывают одни детей - и ещё на работу ходят (и живут при этом на свою скромную зарплату), а? Нахрен нам тут высказывания этого сверхобеспеченного "чучела"?

Сиди, радуйся и помалкивай...


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По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
№1 Написал: acetophenon Пискарёвка (Сегодня, 22:07) #
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Болеет за:
«Зенит»
"Богатые тоже плачут" - 522 серия.
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
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