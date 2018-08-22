Павел Погребняк: думаю отправить жену на трансфер, если она придет позже девяти

Экс-форвард сборной России Павел Погребняк иронично прокомментировал занятость своей жены.- Думаю отправить жену на трансфер, если она придет позже девяти. Мы ее отправим в другой клуб.- Если мне дадут хорошие премиальные, я сама уйду, - ответила супруга Павла Мария.- Я просто не вылезаю с кухни, я кухарю каждый день. И во время сборов тоже. Даже ногти сломала. Детей в школу везу, борщи варю - работа 24 часа, - сказала Мария.