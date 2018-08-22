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Тренер "Луча": cудейство в матче со СКА - кошмар. В следующей игре, б****, искры будут лететь (видео)

Обе пресс-конференции после матча 1/32 финала Кубка России между "Лучом" и "СКА-Хабаровск" (0:2) были огненными. Вадим Евсеев покинул свою первую пресс-конференцию в должности тренера хабаровчан после вопроса журналиста "Каково вам работать в команде, которая нарушает регламент и работает, по всей видимости, с судьями?".

Главный тренер "Луча" Рустем Хузин тоже был крайне недоволен работой бригады Романа Любимова.

"Если говорить в целом, то главным персонажем на поле был судья. Ему нужно было надеть белую маечку, чтобы в ней бегать и стать 12-м игроком. Я никогда судейство не обсуждаю, но сегодня хочется высказаться по этому поводу. Это просто какой-то кошмар. Ребят за игру поблагодарил. У нас через четыре дня игра, обещаю, дадим хороший бой. Б****, искры будут лететь, б****, искры", - сказал Хузин и покинул пресс-конференцию под аплодисменты.

Теги: Хузин Луч СКА-Хабаровск Евсеев
Сегодня, 22:07
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№2 Написал: tar-tas Moskwa (Сегодня, 22:52) #
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Тренер матерится. Журналисты аплодируют. СМИ транслируют. Культура, ёпта!!!


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От глупости весь мир оглох, глупец глупцам - пророк и бог!
Регистрация: 15.07.2008 [жалоба]
№1 Написал: dreamcatcher (Сегодня, 22:52) #
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А какие аплодисменты! Люди искренне верят в искру из которой восгорится пламя.
Давай искру, блR!!!)) ))
Я люблю футбол!
Регистрация: 28.05.2014 [жалоба]
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