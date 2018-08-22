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"Анжи" проведет открытую тренировку перед матчем с "Локомотивом"

"Анжи" накануне игры с "Локомотивом" проведет открытую тренировку.

В субботу, 25 августа, махачкалинцы приглашают представителей СМИ и болельщиков посетить предыгровую тренировку команды и пообщаться с футболистами и тренерским штабом на учебно-тренировочной базе "Витязь" в Подольске.

ФК "Анжи"
Теги: Анжи Локомотив
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