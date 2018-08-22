"Анжи" проведет открытую тренировку перед матчем с "Локомотивом"

"Анжи" накануне игры с "Локомотивом" проведет открытую тренировку.В субботу, 25 августа, махачкалинцы приглашают представителей СМИ и болельщиков посетить предыгровую тренировку команды и пообщаться с футболистами и тренерским штабом на учебно-тренировочной базе "Витязь" в Подольске.