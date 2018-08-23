Андрей Канчельскис: по поводу победы "Зенита" 8:1 терзают смутные сомнения

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис предрёк «Зениту» победу в матче плей-офф квалификации Лиги Европы против «Мольде», но выразил недоумение по поводу победы петербуржцев над минским «Динамо» в предыдущем раунде со счётом 8:1.– «Зенит» – фаворит этой встречи, там не должно быть проблем. Наверное, все-таки после такой феерической победы над минским «Динамо», хотя она и сомнительная, думаю, что они сделают выводы и сложностей не возникнет. «Зенит» – фаворит, «Зенит» победит.– Команде, которая хочет выиграть чемпионат России, хорошо выступать, недопустимо получать в свои ворота четыре мяча. Но после ответной встречи, закончившейся со счетом 8:1, возникает много вопросов. Меня терзают смутные сомнения. Сначала «Динамо» забило четыре, а потом пропустило восемь. Для меня, как для тренера, это было бы катастрофой. Не знаю, что там произошло. Но такого не бывает, что так быстро и просто забить восемь голов команде, не пропустившей в предыдущей игре. Бардак.