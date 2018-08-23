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Андрей Канчельскис: по поводу победы "Зенита" 8:1 терзают смутные сомнения

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис предрёк «Зениту» победу в матче плей-офф квалификации Лиги Европы против «Мольде», но выразил недоумение по поводу победы петербуржцев над минским «Динамо» в предыдущем раунде со счётом 8:1.

– Какие у Вас ожидания от матча «Зенит» – «Мельде»? Как вы думаете, в каком ключе пройдет игра?

– «Зенит» – фаворит этой встречи, там не должно быть проблем. Наверное, все-таки после такой феерической победы над минским «Динамо», хотя она и сомнительная, думаю, что они сделают выводы и сложностей не возникнет. «Зенит» – фаворит, «Зенит» победит.

– Но ведь и перед первой игрой с минским «Динамо» петербуржцев считали фаворитом.

– Команде, которая хочет выиграть чемпионат России, хорошо выступать, недопустимо получать в свои ворота четыре мяча. Но после ответной встречи, закончившейся со счетом 8:1, возникает много вопросов. Меня терзают смутные сомнения. Сначала «Динамо» забило четыре, а потом пропустило восемь. Для меня, как для тренера, это было бы катастрофой. Не знаю, что там произошло. Но такого не бывает, что так быстро и просто забить восемь голов команде, не пропустившей в предыдущей игре. Бардак.
Теги: Канчельскис Зенит Динамо Минск
Сегодня, 09:24
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21
(10)
№21 Написал: joly Сочи (Сегодня, 11:54) #
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Болеет за:
«Зенит»
Смешной разговор - вместо того чтобы радоваться за Российский клуб ищем заговор. Вот интересно сколько заплатили за удаление Паредеса ? ПСЖ - Барселона это сказочный кэмбэк , а Зенит Динамо Мн - договорняк. Вспомните суперэкспертов которые предсказывали позорное выступление нашей сборной на ЧМ . Очень мало оказалось среди них настоящих мужиков который нашли силы извиниться за свои слова.


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Спокойствие,только спокойствие.Дело -то житейское.
Регистрация: 9.02.2011 [жалоба]
№20 Написал: yuri спб (Сегодня, 11:39) #
  • 0
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online

Цитата: Eugene24
В Минске разница в классе тоже?

Матч на матч не приходится. Состав на матч был полурезервный, к тому же домашняя команда Динамо. Они много попортили крови у себя и более именитым командам. Во всяком случае БАТЭ точно. Ошибка молодого начинающего Семака. Решил сэкономить силы по всей видимости и был наказан. Сейчас все умеют играть в футбол(с).


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№19 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 11:33) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Зависть и гордыня разрушают человека...Ледяхов, Рахимов, Карпин, Тихонов, Парфенов, Аленичев -эти бывшие звезды сегодня светят ровно, может не ярко.. такие как Григорян, Евсеев и те нужны в футболе, ну а Семак, Гончаренко, Каррера так вообще рвут сознание у бывших Звезд футбола, почему они, а не мы... отсюда такие комментарии невостребованных на футбольном Олимпе...Мостового, Канчельскиса, Панова и т.д.
Регистрация: 15.12.2013 [жалоба]
№18 Написал: Eugene24 Россия, Красноярск (Сегодня, 11:31) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yuri
Цитата: Eugene24
Разумные вещи излагает)

Если он не под мухой смотрел тот матч , то должен был видеть, что зенит рвал этот колхоз не взирая на судью, даже оставшись в меньшинстве. Тут надо не сомненьями мутными себя терзать. А реально увидеть разницу в классе. Ну как Ливер и Спартак, та же разница в 7 голов )


Если уж боготворите Канчельскиса как самого объективного эксперта (особенно в новостях про Спартак), оставайтесь с этим мнением до конца. Не раз видел комментарии о его адекватности и способности анализировать. Значит и сейчас не надо переводить разговор в плоскость исключительно матча. Я матч не видел, в общем и целом абсолютно монописуально выступление российских команд в Еврокубках. Да выиграли, перевернули исход противостояния, кто спорит.
Так вот если мы говорим о матче и о том как он складывался с Зенитом, почему же мы в таком же ключе не говорим о Спартаке? О том с какой тактикой вышел на Энфилде? Это была авантюра, за которую поплатились. Если уж мы говорим конкретно о матче. А вырвать результат из контекста и менять свою позицию в зависимости от того в адрес какого клуба брошен камень занятие женское.
В Минске разница в классе тоже? Или в свое время в Бельгии или Германии (это вопрос наверное для тех кто болел за Зенит "ДО")?


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"Если возникают какие то вопросы, то мы садимся, общаемся минут 20, а потом решаем, что я прав"
Регистрация: 7.04.2011 [жалоба]
№17 Написал: yuri спб (Сегодня, 11:25) #
  • 0
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online

Цитата: prime
Ну вот взяли и легенду обманули, бессовестные.

Святое дело фрица наипать. Не наипешь - не проживешь) . Сегодня надо викингов подкупить, конечно.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№16 Написал: prime Пенза (Сегодня, 11:18) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yuri
Короче его наипали.

Ну вот взяли и легенду обманули, бессовестные.
Регистрация: 2.08.2009 [жалоба]
№15 Написал: yuri спб (Сегодня, 11:17) #
  • +2
  •  (2)
online

Цитата: Eugene24
Разумные вещи излагает)

Если он не под мухой смотрел тот матч , то должен был видеть, что зенит рвал этот колхоз не взирая на судью, даже оставшись в меньшинстве. Тут надо не сомненьями мутными себя терзать. А реально увидеть разницу в классе. Ну как Ливер и Спартак, та же разница в 7 голов )


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№14 Написал: Eugene24 Россия, Красноярск (Сегодня, 11:09) #
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Подождите, почему Канчельскис уже не авторитет для болельщиков Зенита? Или это только в этой новости он не авторитет?) Разумные вещи излагает)


--------------------
"Если возникают какие то вопросы, то мы садимся, общаемся минут 20, а потом решаем, что я прав"
Регистрация: 7.04.2011 [жалоба]
№13 Написал: yuri спб (Сегодня, 11:02) #
  • +1
  •  (1)
online

Цитата: prime
С куском хлеба был, а тут сразу икорки черной насыпали.

Мало того обещали вагон золота, но к сожалению для него Кан не на тех нарвался. Обещанного не дождался и от такой обиды повесил перчатки на гвоздь. Короче его наипали.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№12 Написал: prime Пенза (Сегодня, 10:57) #
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yuri
Цитата: prime
Зачем всю Баварию? Просто Кан заработал себе на пенсию...

Ну да, нищий Кан совсем без куска хлеба был ).Побирушка бездомная.

С куском хлеба был, а тут сразу икорки черной насыпали.
Регистрация: 2.08.2009 [жалоба]
№11 Написал: yuri спб (Сегодня, 10:54) #
  • +3
  •  (3)
online

Цитата: prime
Зачем всю Баварию? Просто Кан заработал себе на пенсию...

Ну да, нищий Кан совсем без куска хлеба был ).Побирушка бездомная. А М. Ю. тоже нищенствовал, сэр?


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№10 Написал: prime Пенза (Сегодня, 10:51) #
  • -5
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yuri
то и Баварию купили 4-0

Зачем всю Баварию? Просто Кан заработал себе на пенсию...
Регистрация: 2.08.2009 [жалоба]
№9 Написал: sssh53 Москва (Сегодня, 10:30) #
  • +4
  •  (6)

Канчельскис видать с тяжелого похмелья. Обвиняет Динамо Минск в сдаче матча. А до этого утверждал, что равным Зениту может быть только Спартак и в тоже время кричал, что Уфа просто обязана этот самый Зенит побеждать
Регистрация: 23.09.2008 [жалоба]
№8 Написал: Победоносный Зенит Санкт-Петербург (Сегодня, 10:29) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Как уже надоели уже эти псевдоэксперты, которые нигде так и не пристроились. А у свиных до сих пор пуканы рвёт,т.к. сами с Паок обгадились.


--------------------
Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
№7 Написал: Sokrates С-Петербург (Сегодня, 10:20) #
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Да, по счету сомнительно. Но если помнить когда и за какой промежуток времени влетели последние 3 мяча, то сомнения как-то уходят. Хотя счет 5:1 был бы более справедлив. Но теперь-то что? Это уже история.
Регистрация: 8.09.2012 [жалоба]
№6 Написал: yuri спб (Сегодня, 10:10) #
  • +2
  •  (12)
online

но на самом деле это договорняк, так не бывает

Конечно не бывает. Если навернуть борщеца , то и Баварию купили (4-0 не бывает), а заодно Байер , Марсель, Вильяреал и финал однозначно купили, прихватив к тому же М.Ю сэра. Конечно не бывает. Газпром всемогущ, господа. Почем борщец? 7-0 то бывает однако.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№5 Написал: Миша Люберцы (Сегодня, 09:56) #
  • -10
  •  (16)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yuri
Бардак

Не-не- Заговор.

Негоже, вроде вбухивают дармовые, народные бабки,показывают в 41 стране от Бангладеш, до Йемена, а раскрутить эту фейковую контору , ну никак не получается. Уже забыли, когда были чемпионами, о ЛЧ - даже и не мечтается...Даже попасть с такой игрой в Г Ч, предел мечтаний. Влетели так , что и папасть туда ... невозможно... Дали - денег и вроде ... пошумели 8:1 , но на самом деле это договорняк, так не бывает : 0:4 и 8:1 это не Барселона... Это Мюллер и бабки...
Регистрация: 10.01.2014 [жалоба]
№4 Написал: Lana Del Andrey Rostov-on-Don (Сегодня, 09:48) #
  • +9
  •  (15)
Болеет за:
«Ростов»
Креститься надо. Если можешь доказать - доказывай, а то киздеть - не мешки ворочить.
Регистрация: 3.05.2014 [жалоба]
№3 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 09:46) #
  • +8
  •  (12)

Цитата: ljubljana
да все всё понимают
Вообще-то составы разные у Зенита были в Минске и Питере. Уж не говоря про то, что Лодыгин в августе часто проваливается, а сейчас у него еще и постоянного опыта нет.
Регистрация: 12.11.2007 [жалоба]
№2 Написал: yuri спб (Сегодня, 09:33) #
  • +2
  •  (10)
online

Бардак

Не-не- Заговор.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№1 Написал: ljubljana Over here (Сегодня, 09:26) #
  • -10
  •  (24)

да все всё понимают
Регистрация: 1.02.2016 [жалоба]
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