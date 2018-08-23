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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Александр Васютин: конечно, одноклубники по "Сарпсборгу" шутили, что победа "Зенита" 8:1 - чистый договорняк
Воспитанник «Зенита», выступающий ныне за норвежский «Сарпсборг», вратарь Александр Васютин рассказал, как воспринял победу петербуржцев над минским «Динамо». Сегодня «Зениту» предстоит сыграть с другим норвежским клубов – «Мольде».
— Бывшие одноклубники не наводили у вас справок о «Мольде»?
— Думаю, тренерский штаб и аналитики «Зенита» без моих подсказок замечательно разберут соперника и предоставят всю необходимую информацию футболистам.
— Вы против «Мольде» ещё не играли, но представление о команде наверняка имеете – как-никак ближайший сосед «Сарпсборга» по таблице.
— Целостную картину на основании нарезок сложно составить. Одно могу сказать точно: в Норвегии все команды физически крепкие. «Мольде» наверняка навяжет «Зениту» борьбу, а что из этого выйдет – посмотрим.
— Первая реакция на результат ответного матча «Зенита» с «Динамо»?
— Мне его сообщили ребята в раздевалке. Конечно, был в небольшом шоке, хотя перед игрой верил, что «Зенит» может отыграться.
— Да ладно.
— Честно! Но сам по себе счёт (8:1), естественно, удивил – не каждый день такое бывает. Уже по возвращении из Хорватии посмотрел обзор, голы.
— Одноклубники иронизировали?
— Подкалывали: «Такого просто не может быть – чистый «договорняк»!». Ничего нового – типичные шуточки для футбольного коллектива.
— «Сарпсборг» синхронно с «Зенитом» вышел в плей-офф Лиги Европы. Тяжело пришлось в Риеке?
— Нелегко, в обоих матчах. От «Риеки» даже кто-то на ЧМ-2018 в Россию ездил. Хорваты отлично работают с мячом, навязывают свою игру. Спасибо защитникам – оставили мне не очень много работы, внимательно сыграли. Хотя какие-то эпизоды, конечно, были, — рассказал Вастюин Чемпионату.
— Бывшие одноклубники не наводили у вас справок о «Мольде»?
— Думаю, тренерский штаб и аналитики «Зенита» без моих подсказок замечательно разберут соперника и предоставят всю необходимую информацию футболистам.
— Вы против «Мольде» ещё не играли, но представление о команде наверняка имеете – как-никак ближайший сосед «Сарпсборга» по таблице.
— Целостную картину на основании нарезок сложно составить. Одно могу сказать точно: в Норвегии все команды физически крепкие. «Мольде» наверняка навяжет «Зениту» борьбу, а что из этого выйдет – посмотрим.
— Первая реакция на результат ответного матча «Зенита» с «Динамо»?
— Мне его сообщили ребята в раздевалке. Конечно, был в небольшом шоке, хотя перед игрой верил, что «Зенит» может отыграться.
— Да ладно.
— Честно! Но сам по себе счёт (8:1), естественно, удивил – не каждый день такое бывает. Уже по возвращении из Хорватии посмотрел обзор, голы.
— Одноклубники иронизировали?
— Подкалывали: «Такого просто не может быть – чистый «договорняк»!». Ничего нового – типичные шуточки для футбольного коллектива.
— «Сарпсборг» синхронно с «Зенитом» вышел в плей-офф Лиги Европы. Тяжело пришлось в Риеке?
— Нелегко, в обоих матчах. От «Риеки» даже кто-то на ЧМ-2018 в Россию ездил. Хорваты отлично работают с мячом, навязывают свою игру. Спасибо защитникам – оставили мне не очень много работы, внимательно сыграли. Хотя какие-то эпизоды, конечно, были, — рассказал Вастюин Чемпионату.
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