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Тина Канделаки спродюсировала для СТС сериал о футболе, в котором отказался сниматься Уткин

Генеральный продюсер телеканала «Газпром-медиа» «Матч ТВ» Тина Канделаки стала продюсером сериала «Большая игра» для канала СТС, входящего в конкурирующий холдинг «СТС Медиа», сообщает «Коммерсант» Изначально телеканалы хотели снимать этот проект совместно.

«Большая игра» — 16-серийный сериал о футболе, он стартует на СТС 27 августа. По сюжету повар воинской части берется тренировать футболистов, чтобы превратить их в сильную команду. У проекта три генеральных продюсера — Вячеслав Муругов, Давид Кочаров и Тина Канделаки.

Тина Канделаки спродюсировала для СТС сериал о футболе, в котором отказался сниматься Уткин


«Базово сериал делали мы с Давидом, и мы понимали, что без поддержки специалиста будет сложно решать вопросы со стадионами и спортивными личностями всех уровней,- пояснил Вячеслав Муругов.- Тина хорошо ориентируется в спортивной теме, она помогла с доступом к некоторым персонам и своим коллегам с „Матч ТВ“ — например, в кадре будут комментаторы Дмитрий Губерниев, Кирилл Дементьев, Нобель Арустамян, а также Александр Кержаков». В съемках также была задействована студия «Матч ТВ» без логотипов канала.

По словам Тины Канделаки, изначально СТС и «Матч ТВ» хотели делать сериал совместно, но с первого раза запустить такой проект оказалось непросто. Сцены матчей снимались на стадионах, в воинской части, а тренировочной базой сборной стал инновационный центр «Сколково», и из-за долгих согласований съемок на спортивных объектах проект не мог стартовать почти полгода, говорит Канделаки. «Поэтому продюсеры повторно обратились ко мне. А так как я давно хотела сделать про спорт большой проект для всех аудиторий, то стала помогать ребятам сначала организационно, потом идеями, советами и, таким образом, стала сопродюсером этого проекта»,- отметила она.

Известный комментатор Василий Уткин сообщил об отказе сниматься в сериале.

Теги: Канделаки Уткин Матч ТВ
Сегодня, 10:35
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№4 Написал: yuri спб (Сегодня, 12:07) #
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Большая икра. Повар , кастрюля на голове и много-много большой икры.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№3 Написал: Parshin (Сегодня, 11:27) #
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online

Настоящий футбол - это не комедия, это всегда скорее жанр драмы, биографии, социального кино...
Сюжетов для фильмов и сериалов - масса, у нас в России вошедших в историю футбола футболистов и тренеров за сотню и более...Бери судьбу и снимай! Хотя, конечно, фильмы в жанре футбольной биографии очень трудно снимать - важные матчи в кино, для сюжета, не повторить... Но для кино и футбольной кино-темы есть много других важных вариантов:
- О детском футбольном тренере;
- О Футбольной школе, ее воспитанниках и тренерах
- О начинающем футболисте - его пути в юношеский, молодежный и Большой футбол;
- О деятелях футбола районного ( городского) масштаба, поддерживающих Футбольную жизнь в своем районе, городе;
- О жизни любительской футбольной команды;
- О женской футбольной команде;
И т.д. и т.п. Футбол давно требует к себе разностороннего внимания художественного кино... ПРОБЛЕМ МАССА - их нужно показывать и выражать через Кино !!! Будет заказ, а сценаристы и режиссеры найдутся!
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
№2 Написал: Eugene24 Россия, Красноярск (Сегодня, 11:01) #
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Болеет за:
«Спартак»
Очередной продукт для поддержания уровня деградации на котором заработают и якобы "бунтарь" который строит из себя не пойми кого, в то же время участвует во всем этом дерьме ради пиара, так как понял что забудут нахер и так уже забывать начали. А это Василию не понравилось он же в образе вроде как))


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"Если возникают какие то вопросы, то мы садимся, общаемся минут 20, а потом решаем, что я прав"
Регистрация: 7.04.2011 [жалоба]
№1 Написал: Александр Иванов Санкт-Петербург (Сегодня, 10:46) #
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Болеет за:
«Зенит»
Тот же повар, похоже, и Канделаки курсы давал
Регистрация: 8.11.2015 [жалоба]
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