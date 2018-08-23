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Нобель Арустамян: "Уфа" отказалась продавать Облякова в ЦСКА за 3 миллиона евро

Известный инсайдер Нобель Арустамян в очередном выпуске своего Youtube-канала рассказал о новой попытке ЦСКА заполучить полузащитника "Уфы" Ивана Облякова.



- ЦСКА давно интересуется Обляковым. В последние дни переговоры возобновились, на встрече руководства клубов ЦСКА предложил "Уфе" 3 миллиона евро. Эта сумма фигурировала со стороны "Уфы" в конце весны и начале лета, но клуб отверг предложение. Не исключаю, что решение по Облякову будет принято по итогам встреч с "Глазго Рейнджерс", вряд ли ЦСКА свернёт переговоры, - рассказал Арустамян.

Фото: bashinform.ru
Теги: Арустамян Уфа ЦСКА Обляков
Сегодня, 11:55
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