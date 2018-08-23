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"Зенит" - "Спартак": игру комментируют Поленов и Казанский, матч второго круга бесплатно не покажут

Стали известны подробности освещения противостояния самых популярных команд России на телевидении, информирует ТАСС.

Как уже сообщалось ранее, игру 6-го тура чемпионата России "Зенит" - "Спартак" в прямом эфире покажет федеральный "Матч ТВ". Встречу 2 сентября прокомментируют Денис Казанский и Михаил Поленов, ведущий в студии стадиона в Санкт-Петербурге Роман Гутцайт с гостями обсудят игру перед матчем.

На сайте matchtv.ru питерский музыкант, болельщик "Зенита" Сергей Шнуров устроит баттл фанатов с исполнителем Александром Степановым (ST), который болеет за "Спартак". Баттл фанатов произойдет прямо на трибуне во время матча. Как сообщает телеканал, в отдельном окне на сайте и в аккаунте "Матч ТВ" в социальной сети "ВКонтакте" можно будет следить за тем, как они заводят болельщиков и какими кричалками обмениваются друг с другом. Победителя этой битвы выберут зрители.



Ответная игра во втором круге чемпионата России между "Спартаком" и "Зенитом", которая состоится в Москве, будет показана только на телеканале "Матч Премьер".
Теги: Зенит Спартак Матч ТВ
Сегодня, 14:28
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(0)
№6 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 16:22) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: командир
во время этого эбатла трансляция и закончится

Что такое батл?


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№5 Написал: tar-tas Moskwa (Сегодня, 16:08) #
  • -1
  •  (1)

Готовится большой городской праздник - встреча победы над Спартаком!

Кто из наших на этот раз исполнит роль Кариоки?


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От глупости весь мир оглох, глупец глупцам - пророк и бог!
Регистрация: 15.07.2008 [жалоба]
№4 Написал: RenarTickle Москва (Сегодня, 16:03) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
liasport433,
Ну так всё понятно... Ставьте на Зенит.
Регистрация: 2.08.2013 [жалоба]
№3 Написал: командир (Сегодня, 14:58) #
  • +3
  •  (5)

во время этого эбатла трансляция и закончится
Регистрация: 7.03.2016 [жалоба]
№2 Написал: liasport433 (Сегодня, 14:55) #
  • +6
  •  (6)
online

Газпром... зачем второй матч на стадионе Спартака показывать....
Регистрация: 19.06.2017 [жалоба]
№1 Написал: нетрал (Сегодня, 14:34) #
  • -1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
с мобилами монополистами разобрались теперь с этой шушерой разберитесь платной! ху!
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
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