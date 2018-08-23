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Матч "Спартак" - "Динамо" будет сопровождаться тифлокомментарием

"Спартак" предоставит болельщикам с проблемным зрением тифлокомментарий 5-го тура чемпионата России против "Динамо".

"Болельщики с проблемным зрением могут обратиться к Александру Сергееву для получения специального оборудования для прослушивания комментария", - говорится в сообщении "Спартака".

Тифлокомментарий — это целевая информация, специально подготовленная для слепых/слабовидящих для замещения (дополнения) визуальной информации, которую воспринимает зрячий и которая из-за слепоты недоступна (малодоступна) слепым/слабовидящим.

Теги: Спартак Динамо
Сегодня, 16:13
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