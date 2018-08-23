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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Матч "Спартак" - "Динамо" будет сопровождаться тифлокомментарием
"Спартак" предоставит болельщикам с проблемным зрением тифлокомментарий 5-го тура чемпионата России против "Динамо".
"Болельщики с проблемным зрением могут обратиться к Александру Сергееву для получения специального оборудования для прослушивания комментария", - говорится в сообщении "Спартака".
Тифлокомментарий — это целевая информация, специально подготовленная для слепых/слабовидящих для замещения (дополнения) визуальной информации, которую воспринимает зрячий и которая из-за слепоты недоступна (малодоступна) слепым/слабовидящим.
"Болельщики с проблемным зрением могут обратиться к Александру Сергееву для получения специального оборудования для прослушивания комментария", - говорится в сообщении "Спартака".
Тифлокомментарий — это целевая информация, специально подготовленная для слепых/слабовидящих для замещения (дополнения) визуальной информации, которую воспринимает зрячий и которая из-за слепоты недоступна (малодоступна) слепым/слабовидящим.
? Друзья, на #Derby #Спартак —@FCDM_official состоится тифлокомментарий матча.— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) August 23, 2018
Болельщики с проблемным зрением могут обратиться к Александру @xrichara Сергееву для получения специального оборудования для прослушивания комментария ?.#СпартакДинамо #Spartak pic.twitter.com/Mxw7L69Cr4
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