Матч "Спартак" - "Динамо" будет сопровождаться тифлокомментарием

"Спартак" предоставит болельщикам с проблемным зрением тифлокомментарий 5-го тура чемпионата России против "Динамо"."Болельщики с проблемным зрением могут обратиться к Александру Сергееву для получения специального оборудования для прослушивания комментария", - говорится в сообщении "Спартака".Тифлокомментарий — это целевая информация, специально подготовленная для слепых/слабовидящих для замещения (дополнения) визуальной информации, которую воспринимает зрячий и которая из-за слепоты недоступна (малодоступна) слепым/слабовидящим.