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Палата по разрешению споров РФС приостановила производство по делу Ташаева

Палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) на заседании в среду приостановила производству по делу полузащитника "Спартака" Александра Ташаева, поскольку решение Арбитражного суда по иску ВФСО "Динамо" еще не вступило в силу. Об этом сообщил председатель Палаты по разрешению споров РФС Виктор Березов.

"Приостановили производству по делу, поскольку решение Арбитражного суда еще не вступило в силу", - цитирует Березова "Спорт-Экспресс".

Арбитражный суд Москвы 14 августа отклонил иск Всероссийского физкультурно-спортивное общества (ВФСО) "Динамо" (акционер футбольного клуба "Динамо"), требовавшего признать незаконным пункт об отступных в контракте Ташаева, который в июле подписал соглашение со "Спартаком".

Общество намерено подать апелляцию. На это есть 30 дней с момента вынесения решения. Если она не будет подана, решение суда вступит в силу.
Теги: Ташаев Динамо Спартак
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