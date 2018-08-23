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Источник: "Спартак" не продаст Кутепова в "Зенит"

Комментатор Нобель Арустамян заявил, что "Спартак" не собирается продавать защитника Илью Кутепова в "Зенит".

"Сообщали, что Илья Кутепов интересен "Краснодару" и "Зениту". Я в этом не совсем уверен. Наверное, интерес к этому футболисту есть.

Но во-первых, "Спартак" его отпускать не собирается. "Зенит" ищет центрального защитника, но приоритет у команды немножко другой, связанный с европейским рынком.

У Кутепова есть сумма отступных, она в районе 12 миллионов евро. Думаю, он "Спартак" не покинет, клуб вряд ли его отпустит", - цитирует Арустамяна "Спорт FM"..
Теги: Арустамян Кутепов Зенит Спартак
Сегодня, 18:06
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(2)
№9 Написал: Manchester United (Сегодня, 19:17) #
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Болеет за:
«МЮ»
Цитата: Черный Лис
ты ноль с запятой перед цифрой забыл поставить

ничего я не забыл,размечтался stuck_out_tongue_winking_eye
Регистрация: 9.03.2017 [жалоба]
№8 Написал: Amirovich (Сегодня, 18:55) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
нах это говно !
Регистрация: 28.02.2015 [жалоба]
№7 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 18:52) #
  • -1
  •  (5)

Цитата: Черный Лис
Будут мариновать на лавке до конца контракта

у вас "маринадов" за десяток лет не сожрёте, кто б говорил! laughing


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
№6 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 18:42) #
  • -3
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online

Нищеброды
Регистрация: 20.04.2016 [жалоба]
№5 Написал: Черный Лис (Сегодня, 18:29) #
  • -3
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Будут мариновать на лавке до конца контракта. Народный клуб же. Для африканцев.

Цитата: Manchester United
Пусть Петковича покупают за 25 лямов

ты ноль с запятой перед цифрой забыл поставить
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№4 Написал: Manchester United (Сегодня, 18:25) #
  • -3
  •  (11)
Болеет за:
«МЮ»
наладили шакалье газпромовское)Пусть Петковича покупают за 25 лямов
Регистрация: 9.03.2017 [жалоба]
№3 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 18:24) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Gerolsteiner 1001
У Нобеля теперь новое погоняло - Источник

satisfied
...который всегда лишь "думает", а не утверждает.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№2 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 18:17) #
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  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Да и не надо.Ничуть не сильнее Мевли,зачем нам очередной Новосельцев?


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Обминусуйтесь пятачки.Ваши потуги минусить все посты выглядят жалко и убого.Как и ваш африканский клуб.
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
№1 Написал: Gerolsteiner 1001 Gеrmany (Сегодня, 18:13) #
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
У Нобеля теперь новое погоняло - Источник ...! Важно то как ))) Солидности добирает !
Регистрация: 18.06.2015 [жалоба]
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