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Илья Кутепов: улучшенный контракт? Я люблю "Спартак" и не думаю об этом

Защитник "Спартака" Илья Кутепов прокомментировал слова своего отца о том, что его клубу следовало бы переподписать с ним контракт на улучшенных условиях.

— В последние дни появилось много слухов относительно вашего будущего. Откуда они берутся и что происходит?

— Честно говоря, для меня это тоже сюрприз. Я так же, как и вы, читаю всё в прессе, но не обращаю на это внимание. В данный момент я вернулся в общую группу, оправился от травмы и думаю только о том, как помочь "Спартаку".

— Вас действительно не устраивают условия действующего контракта?

— Повторяю ещё раз. Я не думаю об этом. Я люблю "Спартак" и буду делать все, что от меня зависит, чтобы помочь команде. Ни вопросы контракта, ни другие вопросы не отвлекают меня от работы. Все мысли связаны со "Спартаком".

— Но ваш отец заявил, что вы недовольны тем, что клуб не предложил вам контракт после удачного выступления на чемпионате мира.

— У папы может быть любое мнение и он может его высказывать, как и другие люди, но он не является моим агентом и не ведет мои дела. У меня есть агент, который занимается всеми вопросами развития моей карьеры, только он может выражать мою позицию по тому или иному вопросу.

Sport24
Теги: Кутепов Спартак
Сегодня, 18:29
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(5)
№8 Написал: Победоносный Зенит Санкт-Петербург (Сегодня, 20:12) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Как всегда в свинарне делёжка жратвы...


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Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
№7 Написал: karfagen Dresden (Сегодня, 20:03) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
600 в месяц реально мало для основного цз сборной и недавно Спартака


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JEDEM DAS SEINE.
Регистрация: 14.02.2010 [жалоба]
№6 Написал: SPV 77 Брянск (Сегодня, 19:59) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Skyline
читай как. мне мало платят.

Ты видимо читать не умеешь
Регистрация: 14.03.2018 [жалоба]
№5 Написал: олегн нижний новгород (Сегодня, 19:09) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Друг , лучше в запасе у Великих ,чем в основе у админбомжа
Регистрация: 10.11.2013 [жалоба]
№4 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 18:50) #
  • -8
  •  (10)
online
Болеет за:
«Зенит»
читай как. мне мало платят.


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Манчини в отставку
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
№3 Написал: kent71 Рим (Сегодня, 18:49) #
  • +4
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
Так скажи отцу чтобы не лез да и агенту скажи чтобы притормозил,а ты отыграй на хорошем уровне хоть один сезон и получешь улучшенный контракт,так что работай..


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Лучше ничего не сказать,чем сказать ничего !!!
Регистрация: 17.07.2015 [жалоба]
№2 Написал: Schweinsteiger (Сегодня, 18:38) #
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Болеет за:
«Спартак»
умнее папаши оказался. не без агентского участия, естественно


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Кепончег УЕФА
Регистрация: 5.11.2010 [жалоба]
№1 Написал: ryzpm999 Сибирь (Сегодня, 18:36) #
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  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
Молодец. Достойно...
Регистрация: 29.08.2010 [жалоба]
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