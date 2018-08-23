Минспорта России предложило не считать легионерами граждан Белоруссии

Министерство спорта России выступило с предложением не распространять ограничения на участие спортсменов, не имеющих права выступать за сборные России, если они являются гражданами Союзного государства России и Белоруссии.Об этом говорится в документе, опубликованном на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов."Ограничения на участие спортсменов, не имеющих права выступать за спортивные сборные команды Российской Федерации, во всероссийских спортивных соревнованиях по виду спорта "футбол" распространяются на спортсменов, не имеющих права выступать за спортивные сборные команды Российской Федерации, за исключением иностранных граждан, являющихся гражданами Союзного государства, образованного Российской Федерацией и Республикой Беларусь", — говорится в документе.