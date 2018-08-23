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Минспорта России предложило не считать легионерами граждан Белоруссии

Министерство спорта России выступило с предложением не распространять ограничения на участие спортсменов, не имеющих права выступать за сборные России, если они являются гражданами Союзного государства России и Белоруссии.

Об этом говорится в документе, опубликованном на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.

"Ограничения на участие спортсменов, не имеющих права выступать за спортивные сборные команды Российской Федерации, во всероссийских спортивных соревнованиях по виду спорта "футбол" распространяются на спортсменов, не имеющих права выступать за спортивные сборные команды Российской Федерации, за исключением иностранных граждан, являющихся гражданами Союзного государства, образованного Российской Федерацией и Республикой Беларусь", — говорится в документе.

ТАСС
Сегодня, 23:16
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№4 Написал: Crowley172 (Сегодня, 23:37) #
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online

Ну можно лимитировать количество белорусов нелегионеров. Один на команду например. Второй уже идет как легионер
Регистрация: 15.10.2016 [жалоба]
№3 Написал: Черный Лис (Сегодня, 23:33) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Egorysche
идёт подготовка к объединению двух государств, так что вполне логично

Логично, если сборные объединят, а если просто дадут белорусским легам зеленый свет, то пусть идут в жопу
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№2 Написал: Egorysche (Сегодня, 23:30) #
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  •  (2)
online

идёт подготовка к объединению двух государств, так что вполне логично
Регистрация: 26.03.2015 [жалоба]
№1 Написал: Fix ШахтыГрад (Сегодня, 23:21) #
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online

Корниленко и Калачёва решили пропихнуть?


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я болею за футбол
Регистрация: 28.11.2008 [жалоба]
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