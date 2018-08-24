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ЦСКА близок к приобретению 19-летнего полузащитника "Легии" за 7 млн евро

Полузащитник польской "Легии" Себастьян Шимански близок к переходу в ЦСКА.

Сумма трансфера составит 7 млн евро. Стороны договариваются по поводу срока контракта и оформляют сделку.

19-летний Шимански является воспитанником "Легии". В прошлом сезоне он сыграл за "Легию" 38 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 9 результативных передач.

Шимански попал в расширенный список сборной Польши на чемпионат мира-2018, однако в окончательной заявке его не было.

Sport24
Теги: ЦСКА Легия Трансферы
Сегодня, 00:23
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(2)
№2 Написал: CSKA_Best (Сегодня, 00:30) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
почему все такие молодые для трансфера заиграет не заиграет это риск да еще и за 7 лямов одно дело польша другое россия
Регистрация: 16.07.2016 [жалоба]
№1 Написал: SVN (Сегодня, 00:28) #
  • +1
  •  (3)

Гинер процентов 5-10 от этой суммы максимум готов,не верьте сми wink
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
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