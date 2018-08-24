Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Бланка Влашич: ЦСКА - клуб с большим сердцем. Брат в восторге

Бланка Влашич, хорватская прыгунья в высоту, чемпионка мира и призёрка олимпийских игр, сестра полузащитника Николы Влашича, поделилась мнением о переходе брата в московский ЦСКА.

"Мне было очень приятно узнать, что Никола отправляется в Москву. Я знала, что он получит больше шансов играть и сможет развить свой невероятный потенциал.

Конечно, я слышала о ЦСКА! Это отличный клуб с большим сердцем. Это моё первое впечатление. И я уверена, что Никола очень быстро адаптируется. К сожалению, я не смогла найти прямой эфир первой игры Николы за ЦСКА, хотя я очень старалась. Я звонила своему папе, который был на стадионе, и не переставала следить за счётом в социальных сетях.

Никола очень доволен тем, как его приняли, он в настоящем восторге. Он хочет играть, он боец, и он выложится на сто процентов в играх за ЦСКА", - цитирует сестру "Чемпионат.сом".
Теги: Влашич ЦСКА
Сегодня, 01:45
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.