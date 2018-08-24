Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
09:24
Ничья "РБ Лейпциг" в Украине, поражение "Бёрнли" в Греции и другие интересные результаты Лиги Европы
Ничья "РБ Лейпциг" в Украине, поражение "Бёрнли" в Греции и другие интересные результаты Лиги Европы
08:56
Люксембургский "Дюделанж" обыграл "Клуж" 2:0 и может впервые в истории страны выйти в групповой этап
Люксембургский "Дюделанж" обыграл "Клуж" 2:0 и может впервые в истории страны выйти в групповой этап
08:44
Стивен Джеррард: будет позором не пройти "Уфу". Не хочу возвращаться домой с чувством стыда (2)
Стивен Джеррард: будет позором не пройти "Уфу". Не хочу возвращаться домой с чувством стыда (2)
08:33
Гришин: просился в школу ЦСКА, сказали "мест нет". Это предательство. Игнашевичу сразу нашли должность (7)
Гришин: просился в школу ЦСКА, сказали "мест нет". Это предательство. Игнашевичу сразу нашли должность (7)
08:18
Безбородов назначил 3 пенальти в матче Лиги Европы, в том числе в ворота российского голкипера (видео) (3)
Безбородов назначил 3 пенальти в матче Лиги Европы, в том числе в ворота российского голкипера (видео) (3)
Вчера, 23:40
"Рейнджерс" с минимальным счетом обыграл "Уфу" в Лиге Европы (16)
"Рейнджерс" с минимальным счетом обыграл "Уфу" в Лиге Европы (16)
Вчера, 23:30
Криштиану Роналду назвал свой любимый вид спорта после футбола (1)
Криштиану Роналду назвал свой любимый вид спорта после футбола (1)
Вчера, 23:12
"Олимпиакос" дома обыграл "Бернли"
"Олимпиакос" дома обыграл "Бернли"
Вчера, 23:02
Анатолий Бышовец: я не заметил отсутствия Нобоа, Эрнани хорошо вписался в эту модель "Зенита" (3)
Анатолий Бышовец: я не заметил отсутствия Нобоа, Эрнани хорошо вписался в эту модель "Зенита" (3)
Вчера, 22:52
АПОЭЛ победил "Астану" в Лиге Европы
АПОЭЛ победил "Астану" в Лиге Европы
Вчера, 22:42
Михаил Шац: "Зенит" - команда, которая строится на наших глазах (1)
Михаил Шац: "Зенит" - команда, которая строится на наших глазах (1)
Вчера, 22:32
Михаил Боярский: Лига Европы - очень здорово, но меня интересует игра со "Спартаком" (12)
Михаил Боярский: Лига Европы - очень здорово, но меня интересует игра со "Спартаком" (12)
Вчера, 22:23
Сергей Семак: ничего еще не решено. Никакого серьезного преимущества у "Зенита" нет (видео) (2)
Сергей Семак: ничего еще не решено. Никакого серьезного преимущества у "Зенита" нет (видео) (2)
Вчера, 22:05
Артём Дзюбы: мы, русские, сами себе создаём проблемы и героически их преодолеваем (видео) (18)
Артём Дзюбы: мы, русские, сами себе создаём проблемы и героически их преодолеваем (видео) (18)
Вчера, 21:48
Уле Гуннар Сульшер: кажется, Дзюба пил воду, а не водку с виски на день рождения (видео) (12)
Уле Гуннар Сульшер: кажется, Дзюба пил воду, а не водку с виски на день рождения (видео) (12)
Вчера, 21:27
Сергей Семак: в "Зените" нет суперзвезд (10)
Сергей Семак: в "Зените" нет суперзвезд (10)
Вчера, 21:02
"Рейнджерс" - "Уфа": стали известны стартовые составы (2)
"Рейнджерс" - "Уфа": стали известны стартовые составы (2)
Вчера, 20:55
"Зенит" одержал волевую победу над "Мольде" благодаря голам Дзюбы, Заболотного и Мевли (67)
"Зенит" одержал волевую победу над "Мольде" благодаря голам Дзюбы, Заболотного и Мевли (67)
Вчера, 20:50
Матч "Зенит" - "Мольде" посетили 40 677 зрителей (2)
Матч "Зенит" - "Мольде" посетили 40 677 зрителей (2)
Вчера, 20:14
"Анжи" запретили регистрировать новых футболистов
"Анжи" запретили регистрировать новых футболистов
Вчера, 20:13
Наталья Ищенко войдет в совет директоров "Балтики"
Наталья Ищенко войдет в совет директоров "Балтики"
Вчера, 20:04
Геннадий Орлов: смотрите, как судьи следят за Дзюбой. Судя по всему, им дана команда не ставить пенальти (4)
Геннадий Орлов: смотрите, как судьи следят за Дзюбой. Судя по всему, им дана команда не ставить пенальти (4)
Вчера, 19:29
Перфоманс фанатов "Зенита": в синем углу ринга боксёр Семак с секундантами Фурсенко и Миллером (видео) (3)
Перфоманс фанатов "Зенита": в синем углу ринга боксёр Семак с секундантами Фурсенко и Миллером (видео) (3)
Вчера, 19:08
Бен-Арфа может вернуться в "Ниццу"
Бен-Арфа может вернуться в "Ниццу"
Вчера, 18:46
Фернандо Торрес забил красивый гол за "Саган Тосу" в матче против команды Иньесты (видео) (1)
Фернандо Торрес забил красивый гол за "Саган Тосу" в матче против команды Иньесты (видео) (1)
Вчера, 18:21
"Ростов" объявил об уходе Евгения Макеева (9)
"Ростов" объявил об уходе Евгения Макеева (9)
Вчера, 18:06
Источник: "Спартак" не продаст Кутепова в "Зенит" (12)
Источник: "Спартак" не продаст Кутепова в "Зенит" (12)
Гришин: просился в школу ЦСКА, сказали "мест нет". Это предательство. Игнашевичу сразу нашли должность
Бывший главный тренер молодёжного состава ЦСКА Александр Гришин, который на днях после ухода юрмальского "Спартака" по семейным обстоятельствам вошёл в штаб Вадима Евсеева в "СКА-Хабаровск" рассказал о том, как ранее пытался вернуться в родной клуб.
– Сколько сейчас платят тренеру во второй лиге?
– Тысяч 120-150. А в школах еще меньше. Я вот хотел в школу пойти…
– Это в какую же? ЦСКА?
– Да, после ухода из РФС пришел в родной клуб. А мне отвечают: "Мест нет". Поэтому и поехал по стране.
– Может, к лучшему?
– От многих слышал: "Если в школу вернешься – так и будешь до пенсии детей тренировать". Но у меня другая позиция.
– Почему?
– Нужно семью кормить. Жена, дочке десять лет.
– Какие у вашей семьи траты в месяц?
– 50 тысяч хватает.
– Вы серьезно?
– Да. Отдаю Саните 50 тысяч – накормлен, напоен, квартира оплачена. Мы непривередливые. Кто-то по ресторанам ходит – а я все то же самое дома ем. Санита шикарно готовит. Говорит: "Зачем идти куда-то? Я даже суши делаю лучше, чем в любом ресторане!" Но раз в месяц все-таки выбираемся. Для разнообразия.
– Самый тяжелый разговор с Гинером?
– Вот, последний. С Евгением Ленноровичем всегда были хорошие отношения. Почему и поразился его словам, когда после сборной просился назад в ЦСКА. "Готов работать в школе. Хоть где" – "Я на работу не устраиваю. Иди к Роману Юрьевичу".
– Бабаеву?
– Да. А там прозвучало – "мест нет". Что ж, нет так нет. Через три дня меня пригласили в Юрмалу.
– Как вы думаете, а в ЦСКА еще поработаете? Что интуиция подсказывает?
– Ничего не подсказывает. Ясно же – чтоб в ЦСКА попасть, сначала с другой командой как тренеру нужно достойного результата добиться. Что-то выиграть. Я и не скрываю, что очень хочу вернуться. Но проситься не буду. Хватит, просился уже! Вот скажите, то, что мне отказали – это ведь предательство?
– Пожалуй.
– И я так считаю. Точно – удар ниже пояса. Почти до слез. Почему не взяли, так и не понял…
– Может, действительно вакансий не было.
– О чем вы? Если захотят – найдут! Игнашевич карьеру завершил, моментально подыскали должность в штабе дубля. Да и потом – я же знаю, что тренеров в школу брали. Ладно, жизнь на этом не заканчивается. Идем дальше, – цитирует Гришина "СЭ".
– Сколько сейчас платят тренеру во второй лиге?
– Тысяч 120-150. А в школах еще меньше. Я вот хотел в школу пойти…
– Это в какую же? ЦСКА?
– Да, после ухода из РФС пришел в родной клуб. А мне отвечают: "Мест нет". Поэтому и поехал по стране.
– Может, к лучшему?
– От многих слышал: "Если в школу вернешься – так и будешь до пенсии детей тренировать". Но у меня другая позиция.
– Почему?
– Нужно семью кормить. Жена, дочке десять лет.
– Какие у вашей семьи траты в месяц?
– 50 тысяч хватает.
– Вы серьезно?
– Да. Отдаю Саните 50 тысяч – накормлен, напоен, квартира оплачена. Мы непривередливые. Кто-то по ресторанам ходит – а я все то же самое дома ем. Санита шикарно готовит. Говорит: "Зачем идти куда-то? Я даже суши делаю лучше, чем в любом ресторане!" Но раз в месяц все-таки выбираемся. Для разнообразия.
– Самый тяжелый разговор с Гинером?
– Вот, последний. С Евгением Ленноровичем всегда были хорошие отношения. Почему и поразился его словам, когда после сборной просился назад в ЦСКА. "Готов работать в школе. Хоть где" – "Я на работу не устраиваю. Иди к Роману Юрьевичу".
– Бабаеву?
– Да. А там прозвучало – "мест нет". Что ж, нет так нет. Через три дня меня пригласили в Юрмалу.
– Как вы думаете, а в ЦСКА еще поработаете? Что интуиция подсказывает?
– Ничего не подсказывает. Ясно же – чтоб в ЦСКА попасть, сначала с другой командой как тренеру нужно достойного результата добиться. Что-то выиграть. Я и не скрываю, что очень хочу вернуться. Но проситься не буду. Хватит, просился уже! Вот скажите, то, что мне отказали – это ведь предательство?
– Пожалуй.
– И я так считаю. Точно – удар ниже пояса. Почти до слез. Почему не взяли, так и не понял…
– Может, действительно вакансий не было.
– О чем вы? Если захотят – найдут! Игнашевич карьеру завершил, моментально подыскали должность в штабе дубля. Да и потом – я же знаю, что тренеров в школу брали. Ладно, жизнь на этом не заканчивается. Идем дальше, – цитирует Гришина "СЭ".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.