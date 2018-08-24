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Гришин: просился в школу ЦСКА, сказали "мест нет". Это предательство. Игнашевичу сразу нашли должность

Бывший главный тренер молодёжного состава ЦСКА Александр Гришин, который на днях после ухода юрмальского "Спартака" по семейным обстоятельствам вошёл в штаб Вадима Евсеева в "СКА-Хабаровск" рассказал о том, как ранее пытался вернуться в родной клуб.



– Сколько сейчас платят тренеру во второй лиге?

– Тысяч 120-150. А в школах еще меньше. Я вот хотел в школу пойти…

– Это в какую же? ЦСКА?

– Да, после ухода из РФС пришел в родной клуб. А мне отвечают: "Мест нет". Поэтому и поехал по стране.

– Может, к лучшему?

– От многих слышал: "Если в школу вернешься – так и будешь до пенсии детей тренировать". Но у меня другая позиция.

– Почему?

– Нужно семью кормить. Жена, дочке десять лет.

– Какие у вашей семьи траты в месяц?

– 50 тысяч хватает.

– Вы серьезно?

– Да. Отдаю Саните 50 тысяч – накормлен, напоен, квартира оплачена. Мы непривередливые. Кто-то по ресторанам ходит – а я все то же самое дома ем. Санита шикарно готовит. Говорит: "Зачем идти куда-то? Я даже суши делаю лучше, чем в любом ресторане!" Но раз в месяц все-таки выбираемся. Для разнообразия.

– Самый тяжелый разговор с Гинером?

– Вот, последний. С Евгением Ленноровичем всегда были хорошие отношения. Почему и поразился его словам, когда после сборной просился назад в ЦСКА. "Готов работать в школе. Хоть где" – "Я на работу не устраиваю. Иди к Роману Юрьевичу".

– Бабаеву?

– Да. А там прозвучало – "мест нет". Что ж, нет так нет. Через три дня меня пригласили в Юрмалу.

– Как вы думаете, а в ЦСКА еще поработаете? Что интуиция подсказывает?

– Ничего не подсказывает. Ясно же – чтоб в ЦСКА попасть, сначала с другой командой как тренеру нужно достойного результата добиться. Что-то выиграть. Я и не скрываю, что очень хочу вернуться. Но проситься не буду. Хватит, просился уже! Вот скажите, то, что мне отказали – это ведь предательство?

– Пожалуй.

– И я так считаю. Точно – удар ниже пояса. Почти до слез. Почему не взяли, так и не понял…

– Может, действительно вакансий не было.

– О чем вы? Если захотят – найдут! Игнашевич карьеру завершил, моментально подыскали должность в штабе дубля. Да и потом – я же знаю, что тренеров в школу брали. Ладно, жизнь на этом не заканчивается. Идем дальше, – цитирует Гришина "СЭ".
Теги: Гришин ЦСКА Гинер Бабаев Игнашевич
Сегодня, 08:33
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7
(3)
№7 Написал: yanus0407 Санкт - Петербург (Сегодня, 09:14) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Игнашевич - легенда, а кто такой Гришин ???


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Пока мы едины - мы непобедимы!!!
Регистрация: 31.10.2009 [жалоба]
№6 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 09:11) #
  • -1
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Болеет за:
«Терек»
Цитата: пончевед


каждый думает о перспективах при устройстве,это нормально.


Ты на Wiki глянь, сколько этот "фрукт" за ЦСКА отыграл, и сколько Игнашевич, а у него "ума" хватает, чтобы себя с ним сравнить)) Не впечатлил работодателя, бывает, но ему рановато себя с Игнашевичем ровнять, хотя бы по кол-ву сезонов за команду, не говоря уже о качестве.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
№5 Написал: пончевед (Сегодня, 09:06) #
  • +1
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а что он плохого цгк сделал?конфликты были?ведь устроить могли,если по хорошему.в школу то.там очередей нет,наоборот все хотят все и сразу,а этот захотел с низов...
Цитата: СуперШтангист
Ему не школа была нужна, а "быстрый" карьерный рост

каждый думает о перспективах при устройстве,это нормально.
Регистрация: 6.09.2011 [жалоба]
№4 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 08:59) #
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Болеет за:
«Терек»
Цитата: baden69
Гришин - наглец, ничего не показал во взрослом футболе, а варежку раззявил на ГТ команды РПЛ, ещё и обиделся, что послали.

Гришин просился не на пост ГТ команды РПЛ, а тренером в детско-юношескую школу ЦСКА. Это совсем разные вещи...


– От многих слышал: "Если в школу вернешься – так и будешь до пенсии детей тренировать". Но у меня другая позиция.

Ему не школа была нужна, а "быстрый" карьерный рост. Но не фартануло. Тот же Хомуха был более успешен в ЦСКА, но не ноет что ему места не досталось в труктуре команды. А тут 50-летний лоб нюни распустил joy
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
№3 Написал: dimon_1973 ULMM (Сегодня, 08:58) #
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Болеет за:
«Спартак»
А куда пошел юрмальский Спартак по семейным обстоятельствам? Какие такие обстоятельства у этого Спартака?
А Гришин непонятно на что обижается...Каждого, кто когда то играл за клуб, надо на работу устраивать чтоли? Так штатное расписание быстро расширится до неимоверных размеров.
Регистрация: 8.02.2011 [жалоба]
№2 Написал: baden69 (Сегодня, 08:52) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Гришин - наглец, ничего не показал во взрослом футболе, а варежку раззявил на ГТ команды РПЛ, ещё и обиделся, что послали.

Гришин просился не на пост ГТ команды РПЛ, а тренером в детско-юношескую школу ЦСКА. Это совсем разные вещи...
Регистрация: 31.08.2010 [жалоба]
№1 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 08:46) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Терек»
Бывший главный тренер молодёжного состава ЦСКА Александр Гришин, который на днях после ухода юрмальского"Спартака" по семейным обстоятельствам вошёл в штаб Вадима Евсеева в "СКА-Хабаровск

Обожаю (ржу, т.е.) журналистов.
Без 0,7 не разберусь))

Гришин - наглец, ничего не показал во взрослом футболе, а варежку раззявил на ГТ команды РПЛ, ещё и обиделся, что послали.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
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