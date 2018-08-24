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Матчи 5-го тура РПЛ начнутся с минуты молчания в память об Алексее Парамонове

В Москве на 94-м году жизни скончался Олимпийский чемпион 1956 года в составе сборной СССР Алексей Александрович Парамонов.

В составе московского "Спартака" с 1947 по 1959 год он провел тринадцать сезонов, в которых сыграл 302 матча, забил 73 мяча, стал четырехкратным чемпионом СССР, двукратным обладателем и двукратным финалистом Кубка СССР, двукратным серебряным и трехкратным бронзовым призером чемпионата страны.

В составе сборной СССР Парамонов стал олимпийским чемпионом 1956 года, а в сборной Москвы — победителем Спартакиады народов СССР 1956 года.

Алексей Александрович — заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер РСФСР, ветеран Великой Отечественной войны, заслуженный работник физической культуры и спорта РФ, академик Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка, почетный гражданин города Боровска Калужской области, где он родился.

Российская футбольная Премьер-Лига выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким Алексея Александровича. В этот тяжёлый час мы с вами. Крепитесь.

Все матчи 5-го тура Российской Премьер-Лиги и Первенства России по футболу среди молодёжных команд начнутся с минуты молчания в память об Алексее Александровиче, сообщается на официальном сайте РПЛ.
Теги: Спартак
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