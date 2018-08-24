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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Маркизио думает над предложением "Зенита"
Бывший полузащитник туринского «Ювентуса» Клаудио Маркизио, покинувший команду после 25 лет пребывания в её системе, по-прежнему не определился с местом продолжения карьеры.
Как утверждает Goal.com со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, петербургский «Зенит», об интересе к итальянцу которого сообщалось ранее, уже сделал ему предложение о подписании контракта. Маркизио пока не уверен в целесообразности переезда в Россию и взял время на размышления.
При этом уточняется, что сам футболист хотел бы продолжить карьеру в «Пари Сен-Жермен», где он сможет воссоединиться с вратарём Джанлуиджи Буффоном, с которым он вместе выступал за «Ювентус». В «Зените» Маркизио также ждут знакомые лица – новый спортивный директор сине-бело-голубых Хавьер Рибалта долгое время работал в туринском клубе.
Ранее сообщалось, что на Маркизио также претендуют «Монако», «Спортинг», «Севилья» и клубы MLS, среди которых «Монреаль Импэкт».
Чемпионат
Как утверждает Goal.com со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, петербургский «Зенит», об интересе к итальянцу которого сообщалось ранее, уже сделал ему предложение о подписании контракта. Маркизио пока не уверен в целесообразности переезда в Россию и взял время на размышления.
При этом уточняется, что сам футболист хотел бы продолжить карьеру в «Пари Сен-Жермен», где он сможет воссоединиться с вратарём Джанлуиджи Буффоном, с которым он вместе выступал за «Ювентус». В «Зените» Маркизио также ждут знакомые лица – новый спортивный директор сине-бело-голубых Хавьер Рибалта долгое время работал в туринском клубе.
Ранее сообщалось, что на Маркизио также претендуют «Монако», «Спортинг», «Севилья» и клубы MLS, среди которых «Монреаль Импэкт».
Чемпионат
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