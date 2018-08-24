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Маркизио думает над предложением "Зенита"

Бывший полузащитник туринского «Ювентуса» Клаудио Маркизио, покинувший команду после 25 лет пребывания в её системе, по-прежнему не определился с местом продолжения карьеры.

Как утверждает Goal.com со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, петербургский «Зенит», об интересе к итальянцу которого сообщалось ранее, уже сделал ему предложение о подписании контракта. Маркизио пока не уверен в целесообразности переезда в Россию и взял время на размышления.

При этом уточняется, что сам футболист хотел бы продолжить карьеру в «Пари Сен-Жермен», где он сможет воссоединиться с вратарём Джанлуиджи Буффоном, с которым он вместе выступал за «Ювентус». В «Зените» Маркизио также ждут знакомые лица – новый спортивный директор сине-бело-голубых Хавьер Рибалта долгое время работал в туринском клубе.

Ранее сообщалось, что на Маркизио также претендуют «Монако», «Спортинг», «Севилья» и клубы MLS, среди которых «Монреаль Импэкт».

Чемпионат
Теги: Маркизио Зенит Ювентус
Сегодня, 11:03
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4
(1)
№4 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 11:36) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: VS1976
Blessing,
А где упоминание о Спартаке??? Ведь каждый Ваш высер без него не обходится.... стареете или умнеете?

Запишите: Всему своё время и место.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№3 Написал: _2 Санкт-Петербург (Сегодня, 11:31) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Blessing
такое предложение в жизни бывают один раз

и то не у каждого blush
Регистрация: 27.01.2015 [жалоба]
№2 Написал: VS1976 ЮФО (Сегодня, 11:26) #
  • -7
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Blessing,
А где упоминание о Спартаке??? Ведь каждый Ваш высер без него не обходится.... стареете или умнеете?


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У казака вся жизнь-война,
В казачьем сердце страха нет!
Регистрация: 27.08.2007 [жалоба]
№1 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 11:12) #
  • +6
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
Давай думай быстрей, а то Мудрича позовём..., такое предложение в жизни бывают один раз, а ты ломаешься, как девочка, а ещё Маркизио зовёшься. confused


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
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