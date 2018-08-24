Маркизио думает над предложением "Зенита"

Бывший полузащитник туринского «Ювентуса» Клаудио Маркизио, покинувший команду после 25 лет пребывания в её системе, по-прежнему не определился с местом продолжения карьеры.Как утверждает Goal.com со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, петербургский «Зенит», об интересе к итальянцу которого сообщалось ранее, уже сделал ему предложение о подписании контракта. Маркизио пока не уверен в целесообразности переезда в Россию и взял время на размышления.При этом уточняется, что сам футболист хотел бы продолжить карьеру в «Пари Сен-Жермен», где он сможет воссоединиться с вратарём Джанлуиджи Буффоном, с которым он вместе выступал за «Ювентус». В «Зените» Маркизио также ждут знакомые лица – новый спортивный директор сине-бело-голубых Хавьер Рибалта долгое время работал в туринском клубе.Ранее сообщалось, что на Маркизио также претендуют «Монако», «Спортинг», «Севилья» и клубы MLS, среди которых «Монреаль Импэкт».