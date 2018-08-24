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Сегодня жеребьевка 1/16 финала Кубка России

Сегодня состоится жеребьевка матчей 1/16 финала Кубка России. С этой стадии в борьбу вступают клубы российской премьер-лиги.

Варианты для жеребьевки:

Соперники для «Локомотива», ЦСКА, «Спартака» и «Краснодара»: «Балтика», «Авангард», «Черноморец», «Тюмень».

Соперники для «Зенита», «Уфы», «Арсенала» и «Динамо»: «Торпедо» (Москва), «Волгарь», «Нижний Новгород», «Сахалин».

Соперники для «Ахмата», «Рубина», «Ростова» и «Урала»: «Химки», «Сызрань-2003», «Нефтехимик», СКА Хабаровск.

Соперники для «Оренбурга», «Крыльев Советов», «Енисея» и «Анжи»: «Луки-Энергия», «Тамбов», «Чайка», «Динамо» (Барнаул).

Матчи пройдут 26-27 сентября.
Теги: Спартак ЦСКА Локомотив
Сегодня, 12:00
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№1 Написал: Parshin (Сегодня, 12:09) #
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Сборная команд ФНЛ-ПФЛ - Сборная команд Премьер-лиги -
счет будет 9 : 7 в пользу Сборной команд ФНЛ-ПФЛ !!! (Вангую)
Не посрамите, 1-я лига и 2-я лига - Дайте мощный бой "премьерщикам" !
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
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