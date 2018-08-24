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"Зенит" сразится с "Волгарём" в 1/16 финала Кубка России, ЦСКА отправится в Тюмень

Состоялась жеребьёвка 1/16 финала Кубка России. С этой стадии в борьбу вступают клубы премьер-лиги.

Лидер чемпионата "Зенит" сыграет с выступающим в ПФЛ астраханским клубом "Волгарь", который недавно лишился финансирования "Газпрома" и покинул ФНЛ по финансовым причинам.

Вице-чемпион страны ЦСКА на выезде сыграет с "Тюменью". Встречи 1/16 финала пройдут 26-27 августа.
Теги: Зенит Волгарь ЦСКА Тюмень
Сегодня, 12:23
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(0)
№4 Написал: stepanmlc (Сегодня, 12:46) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Победоносный Зенит
А с вами тоже всё понятно, очередной вылет от команды типа Тосно.


забыл как влетали динамо из Питера или анжи ? smirk


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010 [жалоба]
№3 Написал: kobr (Сегодня, 12:41) #
  • +3
  •  (3)

Встречи 1/16 финала пройдут 26-27 августа.
.
Чего пишите??? Вместо очередного тура что ли играют rage ?
Регистрация: 24.10.2006 [жалоба]
№2 Написал: Победоносный Зенит Санкт-Петербург (Сегодня, 12:38) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: stepanmlc
"Зенит" сыграет с выступающим в ПФЛ астраханским клубом "Волгарь", который недавно лишился финансирования "Газпрома" и покинул ФНЛ по финансовым причинам.


ясно, понятно

А с вами тоже всё понятно, очередной вылет от команды типа Тосно.


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Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
№1 Написал: stepanmlc (Сегодня, 12:31) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
"Зенит" сыграет с выступающим в ПФЛ астраханским клубом "Волгарь", который недавно лишился финансирования "Газпрома" и покинул ФНЛ по финансовым причинам.


ясно, понятно


--------------------
A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010 [жалоба]
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