Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

"Спартак" может выйти на "Анжи", "Зенит" - на "Ростов". Сетка Кубка России

Представляем вашему вниманию сетку Кубка России 2018/19. При жеребьёвке команды были посеяны в соответствии с занятыми в прошедшем сезоне местами, так что клубы первой четвёрки никак не могут встретиться между собой раньше полуфинала. А вот "Зенит", занявший пятое место, в четвертьфинале может встретиться с "Краснодаром".

До стадии 1/16 финала добрались сразу 9 клубов ПФЛ - это рекордный показатель для команд третьего эшелона российского футбола.

"Спартак" может выйти на "Анжи", "Зенит" - на "Ростов". Сетка Кубка России


Сетка: Википедия

Полный результаты жеребьёвки 1/16 финала
Теги: Спартак Зенит Анжи Ростов
Сегодня, 13:52
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
14
(0)
№14 Написал: Parshin (Сегодня, 14:40) #
  • -3
  •  (3)
online

В прошлом году, в сентябре 2017, на стадии 1/16 финала позорно вылетели 11 команд из нынешней Премьер-лиги:
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Уфа
Урал
Арсенал
Оренбург
Ахмат
Анжи
Думается, и в этом году будет тоже самое - сойдут с дистанции с десяток команд Премьер-лиги... (((
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
№13 Написал: Osterman (Сегодня, 14:29) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
В финале Кубка 2018-2019 в Лужниках сыграют Сызрань-2003 и Сахалин.
Если Сызрань к этому моменту не самоликвидируется, а Сахалин сможет долететь до Москвы из-за нелетной погоды.
Регистрация: 12.01.2017 [жалоба]
№12 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 14:21) #
  • -8
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Батька
Цитата: Blessing
славные парни из Тосно это доказали.

Где они теперь эти парни славные ?

Да, краюху хлеба где-то зарабатывают обладатели, не их вина. Но их подвиг навсегда останется в истории, как они выполнили свой профессиональный долг, несмотря ни на что, бедные и голодные засунули сытых свиней в прямую анальную кишку.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№11 Написал: Sergeevich (Сегодня, 14:20) #
  • -1
  •  (1)

dimon_1973,
Ну или Черноморец на Чайку тоже могут выйти.
Думаю никто не удивится.

Хотя на счет Чайки есть сомнения...

ЗЫ: фанаты Чайки минусют)
Регистрация: 26.09.2015 [жалоба]
№10 Написал: Romgus Самара (Сегодня, 14:19) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Крылья Сов»
Цитата: Fen
Бедная Тула

да всё норм у них. Сыграют дома. У Сахалина стадио на реконструкции
Регистрация: 2.09.2013 [жалоба]
№9 Написал: dimon_1973 ULMM (Сегодня, 14:16) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Почему не написать, что Авангард может выйти на Тамбов, а Волгарь на Сызрань? Что кто-то удивится чтоли, если так и будет?
Регистрация: 8.02.2011 [жалоба]
№8 Написал: Батька (Сегодня, 14:12) #
  • +3
  •  (7)
online

Цитата: Blessing
славные парни из Тосно это доказали.

Где они теперь эти парни славные ?
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
№7 Написал: vvSpartak (Сегодня, 14:09) #
  • +8
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Свиньи хоть и подсуетились с сеткой, но их это не спасёт, славные парни из Тосно это доказали.

А бомжи типо тебя уже Ростов обосрались, хотя ещё не прошли Волгарь


--------------------
Я спросил:"Зачем ты жжешь?". А он в ответ: "Я? Я не жгу". Ну, дебилы..."- Широков о болельщиках
Регистрация: 16.07.2011 [жалоба]
№6 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 14:08) #
  • +2
  •  (2)

Ростов всыпет ........ Волгарю
Регистрация: 20.04.2016 [жалоба]
№5 Написал: Fen (Сегодня, 14:07) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Бедная Тула
Регистрация: 14.08.2015 [жалоба]
№4 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 14:07) #
  • -8
  •  (12)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Босх
ЕНИСЕЙ. РОСТОВ,СПРАТАК, АХМАТ.
Вот она..ЧЕТВЕРКА...

КАрочи, Ростов может взять КУБОК.
Надо будет просто жахнуть Зинку.

А жахалка выросла?


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№3 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 14:03) #
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Терек»
Чайка (Песчанокопское) победит.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
№2 Написал: Босх Россия (Сегодня, 14:00) #
  • -1
  •  (11)
Болеет за:
«Ростов»
ЕНИСЕЙ. РОСТОВ,СПРАТАК, АХМАТ.
Вот она..ЧЕТВЕРКА...

КАрочи, Ростов может взять КУБОК.
Надо будет просто жахнуть Зинку.


--------------------
Ойся ты ойся, ты меня не бойся...я тебя не трону, ты не беспокойся!
Регистрация: 14.04.2011 [жалоба]
№1 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 13:58) #
  • -10
  •  (16)
Болеет за:
«Зенит»
Свиньи хоть и подсуетились с сеткой, но их это не спасёт, славные парни из Тосно это доказали.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.