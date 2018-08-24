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"Енисей" сыграет в Кубке России с "Луки-Энергией" - Аленичев приедет в родной город

Клуб "Луки-Энергия" из Великих Луков, пробившийся в 1/16 финала Кубка России, в конце сентября примет красноярский "Енисей".

Примечательно, что тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев родился в Великолукском районе Псковской области и начинал свой футбольный путь именно в Великих Луках. Лишь в 19 лет он перебрался в псковский "Машиностроитель".

"Будет приятно приехать в родной город, сыграть на стадионе "Экспресс", где я начинал заниматься футболом. Думаю, приезд команды Премьер-лиги в Великие Луки - большой праздник для всего города, который давно не видел большого футбола", - цитирует Аленичева твиттер "Енисея".
Теги: Аленичев Енисей
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