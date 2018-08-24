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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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Гол Сергея Ерёменко помог молодёжке "Спартака" победить "Динамо"
Младший из братьев Ерёменко Сергей уже на 3-й минуте матча молодёжных составов "Спартака" и "Динамо" открыл счёт, чем помог красно-белым победить.
Спартаковцы победили впервые в сезоне и набрали 5 очков в 3 матчах. У динамовцев 7 баллов после 5 встреч.
"Спартак" : Поплевченков (Шитов, 46), Петрунин, Миронов, Мохбалиев, Сазонов, Мазуров, Бакалюк (Митрога, 73), Ерёменко, Данилин (Фольмер, 67), Маркитесов, Прошляков (Лопатин, 81)
"Динамо" : Зирков, Панин, Калачёв, Зорин, Цесь, Липовой (Денисов, 46), Грулев (Лацевич, 64), Демьянов (Гоманюк, 75), Москвичев (Мазурин, 46), Школик (Лацевич, 64), Агеев (Пухов, 46)
Спартаковцы победили впервые в сезоне и набрали 5 очков в 3 матчах. У динамовцев 7 баллов после 5 встреч.
Молодежное первенство
5 тур
"Спартак" – "Динамо" 2:0
Голы:Ерёменко, 3, Прошляков, 59
5 тур
"Спартак" – "Динамо" 2:0
Голы:Ерёменко, 3, Прошляков, 59
"Спартак" : Поплевченков (Шитов, 46), Петрунин, Миронов, Мохбалиев, Сазонов, Мазуров, Бакалюк (Митрога, 73), Ерёменко, Данилин (Фольмер, 67), Маркитесов, Прошляков (Лопатин, 81)
"Динамо" : Зирков, Панин, Калачёв, Зорин, Цесь, Липовой (Денисов, 46), Грулев (Лацевич, 64), Демьянов (Гоманюк, 75), Москвичев (Мазурин, 46), Школик (Лацевич, 64), Агеев (Пухов, 46)
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