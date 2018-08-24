Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Гол Сергея Ерёменко помог молодёжке "Спартака" победить "Динамо"

Младший из братьев Ерёменко Сергей уже на 3-й минуте матча молодёжных составов "Спартака" и "Динамо" открыл счёт, чем помог красно-белым победить.

Спартаковцы победили впервые в сезоне и набрали 5 очков в 3 матчах. У динамовцев 7 баллов после 5 встреч.

Молодежное первенство

5 тур

"Спартак" – "Динамо" 2:0

Голы:Ерёменко, 3, Прошляков, 59


"Спартак" : Поплевченков (Шитов, 46), Петрунин, Миронов, Мохбалиев, Сазонов, Мазуров, Бакалюк (Митрога, 73), Ерёменко, Данилин (Фольмер, 67), Маркитесов, Прошляков (Лопатин, 81)

"Динамо" : Зирков, Панин, Калачёв, Зорин, Цесь, Липовой (Денисов, 46), Грулев (Лацевич, 64), Демьянов (Гоманюк, 75), Москвичев (Мазурин, 46), Школик (Лацевич, 64), Агеев (Пухов, 46)
Теги: Спартак Динамо Еременко
Сегодня, 15:55
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(4)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.