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Молодёжка "Ростова" победила в Туле, победный мяч на счету сына Михаила Осинова

Михаил Михайлович Осинов продолжает в "Ростове" футбольную династию. Сын бывшего игрока жёлто-синих, проведшего за команду более 200 матчей, забил победный мяч в игре молодёжного первенства против тульского "Арсенала".

Таким образом, "Ростов" с 10 очками обогнал "Арсенал" (9 баллов) в таблице чемпионата и теперь делит первую строчку с ЦСКА, но "армейцы" имеют игру в запасе.

Молодежное первенство

5 тур

"Арсенал" – "Ростов" 1:2

Голы: Карнута, 34, Максименко, 39, Осинов, 40
Теги: Ростов Арсенал
Сегодня, 15:59
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№1 Написал: Коляс Благовещенск (Сегодня, 16:43) #
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Болеет за:
ЦСКА
Хе-хе! Я думал батя старое вспомнил)
Регистрация: 12.02.2014 [жалоба]
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