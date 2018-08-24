"Спартак" начал открытую тренировку с минуты молчания в память об Алексее Парамонове

В начале открытой тренировки перед матчем с "Динамо" "Спартак" по указанию главного тренера Массимо Карреры провел минуту молчания в память о скончавшемся ветеране клуба Алексее Парамонове.Ранее сообщалось, что Парамонова похоронят в понедельник, 27 августа, церемония прощания должна пройти в академии "Спартака".