Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

"Спартак" начал открытую тренировку с минуты молчания в память об Алексее Парамонове

В начале открытой тренировки перед матчем с "Динамо" "Спартак" по указанию главного тренера Массимо Карреры провел минуту молчания в память о скончавшемся ветеране клуба Алексее Парамонове.

Ранее сообщалось, что Парамонова похоронят в понедельник, 27 августа, церемония прощания должна пройти в академии "Спартака".

"Спорт-Экспресс"
Теги: Спартак
Сегодня, 18:00
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(2)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.