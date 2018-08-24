Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
20:06
Защитник Илья Зуев покинул "Зенит" (5)
Защитник Илья Зуев покинул "Зенит" (5)
15:49
Старейшее дерби России, испытание "армейцев" Казанью, Тихонов против Аленичева. Превью 5-го тура РПЛ (1)
Старейшее дерби России, испытание "армейцев" Казанью, Тихонов против Аленичева. Превью 5-го тура РПЛ (1)
14:53
Александр Максименко: Прийович 10 пенальти исполнил в одну сторону, а мне пробил по-другому (7)
Александр Максименко: Прийович 10 пенальти исполнил в одну сторону, а мне пробил по-другому (7)
14:47
Александр Максименко: каждую игру срываю голос, на "Открытие-Арене" за 5 метров ничего не слышно
Александр Максименко: каждую игру срываю голос, на "Открытие-Арене" за 5 метров ничего не слышно
14:39
"Зенит" заявил Кокорина и Мамману (1)
"Зенит" заявил Кокорина и Мамману (1)
13:32
FCDin.com: по инициативе Широкова "Динамо" назначило нового тренера молодёжки, не уволив старого (6)
FCDin.com: по инициативе Широкова "Динамо" назначило нового тренера молодёжки, не уволив старого (6)
12:48
Гришин: в Юрмале условий для работы никаких. А руководство звонило на скамейку и спрашивало, когда я замены делать начну (1)
Гришин: в Юрмале условий для работы никаких. А руководство звонило на скамейку и спрашивало, когда я замены делать начну (1)
11:27
"Реал" надеется на решение УЕФА по финансовому fair-play в отношении "ПСЖ", чтобы купить Мбаппе или Неймара
"Реал" надеется на решение УЕФА по финансовому fair-play в отношении "ПСЖ", чтобы купить Мбаппе или Неймара
Защитник Илья Зуев покинул "Зенит"
Защитник Илья Зуев ушел из "Зенита".
Контракт с 24-летним россиянином расторгнут по обоюдному согласию сторон.
Уроженец Санкт-Петербурга и воспитанник "Зенита" не провел за основную команду ни одного матча.
Контракт с 24-летним россиянином расторгнут по обоюдному согласию сторон.
Уроженец Санкт-Петербурга и воспитанник "Зенита" не провел за основную команду ни одного матча.
Илья Зуев покидает «Зенит». Контракт с защитником расторгнут по обоюдному согласию сторон.— «Зенит»-2 (@zenit_spb2) August 24, 2018
Сине-бело-голубые благодарят Илью Зуева за время, проведенное в «Зените», и желают удачи в дальнейшей карьере! pic.twitter.com/4oCvC5wQxW
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.