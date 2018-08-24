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Защитник Илья Зуев покинул "Зенит"

Защитник Илья Зуев ушел из "Зенита".

Контракт с 24-летним россиянином расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Уроженец Санкт-Петербурга и воспитанник "Зенита" не провел за основную команду ни одного матча.

Теги: Зенит
Сегодня, 20:06
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№5 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 21:13) #
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online

Цитата: Manchester United
Мужик

А ты, наверное, гермафродит.
Регистрация: 12.11.2007 [жалоба]
№4 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 20:35) #
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online
Болеет за:
«Терек»
Интересно, сколько бабла поднял за сидение на скамейке + паспортист,
Не подумайте, что завидно, просто любопытно почём "просрочка" на лавке в Зените хотя бы за год (русская).
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
№3 Написал: KOZbIPb город Белых Ночей (Сегодня, 20:29) #
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Болеет за:
«Зенит»
Удачи в дальнейшей карьере
Регистрация: 22.08.2007 [жалоба]
№2 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 20:17) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
значит очередного аргентоса купят.


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№1 Написал: Manchester United (Сегодня, 20:13) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«МЮ»
Мужик
Регистрация: 9.03.2017 [жалоба]
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