Защитник Илья Зуев покинул "Зенит"

Илья Зуев покидает «Зенит». Контракт с защитником расторгнут по обоюдному согласию сторон.



Сине-бело-голубые благодарят Илью Зуева за время, проведенное в «Зените», и желают удачи в дальнейшей карьере! pic.twitter.com/4oCvC5wQxW — «Зенит»-2 (@zenit_spb2) August 24, 2018

Защитник Илья Зуев ушел из "Зенита".Контракт с 24-летним россиянином расторгнут по обоюдному согласию сторон.Уроженец Санкт-Петербурга и воспитанник "Зенита" не провел за основную команду ни одного матча.