"Ростов" в Туле выиграл у "Арсенала"

В матче 5-го тура чемпионата России "Ростов" одержал победу над тульским "Арсеналом" и поднялся на второе место в турнирной таблице.Чемпионат России5 турИонов, 65 (пен)."Арсенал": Нигматуллин, К. Комбаров (Хагуш, 75), А. Денисов, Беляев, Альварес, Берхамов (Кангва, 72), Горбатенко, Ткачёв, Бакаев (Лесовой, 72), Чаушич, Джорджевич."Ростов": Абаев, Вилюш, Сигурдссон, Ингасон, Паршивлюк, Гацкан, Скопинцев, Салетрос (Юсупов, 77), Гулиев, Ионов (Зуев, 87), Сигурдарсон (Шомуродов, 66).Предупреждения: Зуев, 88.