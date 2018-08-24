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"Ростов" в Туле выиграл у "Арсенала"

В матче 5-го тура чемпионата России "Ростов" одержал победу над тульским "Арсеналом" и поднялся на второе место в турнирной таблице.

Чемпионат России

5 тур

"Арсенал" – "Ростов" 0:1

Гол: Ионов, 65 (пен).

"Арсенал": Нигматуллин, К. Комбаров (Хагуш, 75), А. Денисов, Беляев, Альварес, Берхамов (Кангва, 72), Горбатенко, Ткачёв, Бакаев (Лесовой, 72), Чаушич, Джорджевич.

"Ростов": Абаев, Вилюш, Сигурдссон, Ингасон, Паршивлюк, Гацкан, Скопинцев, Салетрос (Юсупов, 77), Гулиев, Ионов (Зуев, 87), Сигурдарсон (Шомуродов, 66).

Предупреждения: Зуев, 88.

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Теги: Арсенал Тула Ростов
Сегодня, 21:23
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(2)
№30 Написал: Looka Ростов-на-Дону (Сегодня, 22:39) #
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Болеет за:
«Ростов»
Цитата: ВИКНИКСОР
Грубая игра Ростова и ни одной желтой.

Зуев с желтой.


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Не пытайтесь спорить с дебилом. Иначе вы опуститесь до его уровня. Где он задавит вас своим опытом.
Регистрация: 20.06.2008 [жалоба]
№29 Написал: Босх Россия (Сегодня, 22:37) #
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Болеет за:
«Ростов»
Цитата: ВИКНИКСОР
До пенальти двое в офсайде,

правила выучи сначала.. клоун!

Цитата: Бриг
Забитый гол вызывает вопросы

да ты чо?
Ростов-не сладкая булочка...
Мужская игра была.
Это ваши краснодарские целочки,нежные..тока ныть умеют...

НОрмальная игра. Я гляну как ваши "цыпочки" сыграют в Туле...
сиди там у себя в станице,и не крякай...


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Ойся ты ойся, ты меня не бойся...я тебя не трону, ты не беспокойся!
Регистрация: 14.04.2011 [жалоба]
№28 Написал: MATPOCOB Саратов (Сегодня, 22:32) #
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Болеет за:
ЦСКА
Верим в Валеру? Я да!
Регистрация: 10.10.2006 [жалоба]
№27 Написал: love zina in a point (Сегодня, 22:11) #
  • -3
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Цитата: tar-tas
У вас, КОЗЛОВ,

КОЗЛОВ..А почему именно КОЗЛОВ? Из-за того что они воняют?
Регистрация: 16.08.2018 [жалоба]
№26 Написал: Бриг (Сегодня, 22:06) #
  • +2
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Болеет за:
«Краснодар»
Как говорится сумбур вместо футбола.Забитый гол вызывает вопросы , но результат игры уже не изменить.
Регистрация: 21.11.2016 [жалоба]
№25 Написал: ВИКНИКСОР (Сегодня, 22:06) #
  • -4
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Spartacus1971,
Творит не Карпин, а творит истории Левников. Грубая игра Ростова и ни одной желтой.
До пенальти двое в офсайде, а он ставит на точку и боковой такой же козел.Папа протеже. Гнать тряпками.
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
№24 Написал: tar-tas Moskwa (Сегодня, 22:05) #
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Цитата: Blessing
Какой у вас, свиней, разброс в головах.


У вас, КОЗЛОВ, вместо головы вообще яйца. Два полушария под хвостом болтаются.


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От глупости весь мир оглох, глупец глупцам - пророк и бог!
Регистрация: 15.07.2008 [жалоба]
№23 Написал: Александр из Тюмени Тюмень (Сегодня, 21:56) #
  • -1
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Болеет за:
«Спартак»
Blessing
Щегол научись сначала прибавлять и множитть, а потом можешь отнимать и делить.
Регистрация: 6.02.2018 [жалоба]
№22 Написал: олодька Самара (Сегодня, 21:56) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Крылья Сов»
Пенальти не было сто пудов. Игрок падал на операющую руку. Даже если овсайд был
Регистрация: 24.08.2018 [жалоба]
№21 Написал: Rostov forever Ростов-на-Дону (Сегодня, 21:48) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Ростов»
Босх,

Слова подбирай, ущербный.
Регистрация: 18.11.2008 [жалоба]
№20 Написал: love zina in a point (Сегодня, 21:46) #
  • -2
  •  (12)

Цитата: Blessing
, про свою кость в горле.

А у тебя Спартак как мужской детородный орган в одном месте.
Ты своих детей пугал в детстве Спартаком, признайся.
Регистрация: 16.08.2018 [жалоба]
№19 Написал: Александр из Тюмени Тюмень (Сегодня, 21:45) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: zenit47
Александр из Тюмени,
Так тогда Спартак уйдет в глубокий пердив, тебе оно надо?


Мы уступим эти места вам как и в прошлом сезоне.
Регистрация: 6.02.2018 [жалоба]
№18 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 21:44) #
  • -1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: love zina in a point
Цитата: Blessing
Тебе два минуса за прокол.

А Зенит золото конечно же возьмет в этом сезоне?

Какой у вас, свиней, разброс в головах...., причём тут Зенит, и золото этого сезона? Речь о Ростове и его победной поступи, а вы как всегда, про свою кость в горле. занозу в жопе.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№17 Написал: РостовПапа (Сегодня, 21:44) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Ростов»
Пока везет Ростову, игры нет
Регистрация: 18.05.2016 [жалоба]
№16 Написал: Босх Россия (Сегодня, 21:43) #
  • -3
  •  (11)
Болеет за:
«Ростов»
Цитата: Rostov forever
Игра унылая, п

не гавкай,клоун....Пусть другие попробуют Тулу жахнуть у нее дома.
Тула писец как заряжена была...как черти бегали.Все подборы за ними..
Но Ростов дело сделал...
Не сели на свои ворота в защиту.. контригру сделали..Нормально.


--------------------
Ойся ты ойся, ты меня не бойся...я тебя не трону, ты не беспокойся!
Регистрация: 14.04.2011 [жалоба]
№15 Написал: _strelez_ ростов (Сегодня, 21:41) #
  • +1
  •  (5)

мда... не порадовали... разве что результат...
Регистрация: 5.03.2016 [жалоба]
№14 Написал: love zina in a point (Сегодня, 21:40) #
  • +1
  •  (5)

Цитата: Blessing
Тебе два минуса за прокол.

А Зенит золото конечно же возьмет в этом сезоне?
Регистрация: 16.08.2018 [жалоба]
№13 Написал: ffora russia (Сегодня, 21:40) #
  • -2
  •  (6)

комментатор мААсковский сказал вне игры и все крысы кричат вне игры
а вот фамилия точно звучит Уродов третья уже игра когда с 11метров не попадает в ворота, ну а Зуев.... не зря Спартак от него отказался
Регистрация: 24.05.2016 [жалоба]
№12 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 21:40) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Александр из Тюмени,
Так тогда Спартак уйдет в глубокий пердив, тебе оно надо?
Регистрация: 17.05.2013 [жалоба]
№11 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 21:39) #
  • 0
  •  (10)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Spartacus1971
Карпин творит историю,похоже его Ростов будет бороться за медали,а Кононов первый кандидат на отставку.

Карпин вряд ли переплюнет Бердыева, а у Кононова команда играет.
Тебе два минуса за прокол.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№10 Написал: dekkaktus Наша Раша (Сегодня, 21:39) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Краснодар»
интересно, сколько еще продержится этот говнотренер кононов...
Регистрация: 8.09.2008 [жалоба]
№9 Написал: Rostov forever Ростов-на-Дону (Сегодня, 21:38) #
  • +10
  •  (12)
Болеет за:
«Ростов»
Игра унылая, пеналь с большим вопросом, в концовке могли довести до 3:0, но это было бы слишком для такой игры. С победой, но игру надо улучшать.
Регистрация: 18.11.2008 [жалоба]
№8 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 21:37) #
  • 0
  •  (14)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Александр из Тюмени
Люди!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
До каких пор у нас будет такое поганое судейство, Ростов был в положении вне игры, а ему за это дали пробить пенальти. Ну когда это кончиться и будут честные победы.

Успокойся парень, неужели ты считаешь, что Ростов будет соревноваться с вами в объёме гонорара судьям?


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№7 Написал: tuner (Сегодня, 21:32) #
  • +1
  •  (11)
Болеет за:
«Ростов»
"Арсенал" играл интересней, пеналь левый, 3 очка шальных.
Регистрация: 29.08.2015 [жалоба]
№6 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 21:30) #
  • -6
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
В таблице голосования (на ветке трансляции) не хватает фамилии Левникова.
Удивил.

Цитата: sparwik53
Отвлекся на момент назначения пенальти, он действительно был заслуженный?

Овёс там был до попадания мяча в руку.


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
№5 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 21:28) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Отвлекся на момент назначения пенальти, он действительно был заслуженный?
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
№4 Написал: Александр из Тюмени Тюмень (Сегодня, 21:27) #
  • -3
  •  (15)
Болеет за:
«Спартак»
Люди!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
До каких пор у нас будет такое поганое судейство, Ростов был в положении вне игры, а ему за это дали пробить пенальти. Ну когда это кончиться и будут честные победы.
Регистрация: 6.02.2018 [жалоба]
№3 Написал: pivo69 Германия (Сегодня, 21:26) #
  • +5
  •  (11)
online

Ростов с выездной победой!
Сумбур на поле и головах...
Регистрация: 7.05.2010 [жалоба]
№2 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 21:25) #
  • -2
  •  (16)
Болеет за:
«Спартак»
Карпин творит историю,похоже его Ростов будет бороться за медали,а Кононов первый кандидат на отставку.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
№1 Написал: ivasi Ростов-на-Дону (Сегодня, 21:25) #
  • +5
  •  (9)
Болеет за:
«Ростов»
Судейство гавно, игра тоже
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
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