"Ростов" в Туле выиграл у "Арсенала"

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
21:46
Новый скандал: "Арсенал" снова пострадал от судей? Гол "Ростова" пришёл из офсайда? (фото) (15)
Новый скандал: "Арсенал" снова пострадал от судей? Гол "Ростова" пришёл из офсайда? (фото) (15)
20:06
Защитник Илья Зуев покинул "Зенит" (6)
Защитник Илья Зуев покинул "Зенит" (6)
15:49
Старейшее дерби России, испытание "армейцев" Казанью, Тихонов против Аленичева. Превью 5-го тура РПЛ (1)
Старейшее дерби России, испытание "армейцев" Казанью, Тихонов против Аленичева. Превью 5-го тура РПЛ (1)
14:53
Александр Максименко: Прийович 10 пенальти исполнил в одну сторону, а мне пробил по-другому (6)
Александр Максименко: Прийович 10 пенальти исполнил в одну сторону, а мне пробил по-другому (6)
14:47
Александр Максименко: каждую игру срываю голос, на "Открытие-Арене" за 5 метров ничего не слышно
Александр Максименко: каждую игру срываю голос, на "Открытие-Арене" за 5 метров ничего не слышно
14:39
"Зенит" заявил Кокорина и Мамману (1)
"Зенит" заявил Кокорина и Мамману (1)
13:32
FCDin.com: по инициативе Широкова "Динамо" назначило нового тренера молодёжки, не уволив старого (5)
FCDin.com: по инициативе Широкова "Динамо" назначило нового тренера молодёжки, не уволив старого (5)
12:48
Гришин: в Юрмале условий для работы никаких. А руководство звонило на скамейку и спрашивало, когда я замены делать начну (1)
Гришин: в Юрмале условий для работы никаких. А руководство звонило на скамейку и спрашивало, когда я замены делать начну (1)
"Ростов" в Туле выиграл у "Арсенала"
В матче 5-го тура чемпионата России "Ростов" одержал победу над тульским "Арсеналом" и поднялся на второе место в турнирной таблице.
Чемпионат России
5 тур
"Арсенал" – "Ростов" 0:1
Гол: Ионов, 65 (пен).
"Арсенал": Нигматуллин, К. Комбаров (Хагуш, 75), А. Денисов, Беляев, Альварес, Берхамов (Кангва, 72), Горбатенко, Ткачёв, Бакаев (Лесовой, 72), Чаушич, Джорджевич.
"Ростов": Абаев, Вилюш, Сигурдссон, Ингасон, Паршивлюк, Гацкан, Скопинцев, Салетрос (Юсупов, 77), Гулиев, Ионов (Зуев, 87), Сигурдарсон (Шомуродов, 66).
Предупреждения: Зуев, 88.
НОВЫЙ СКАНДАЛ: "АРСЕНАЛ" СНОВА ПОСТРАДАЛ ОТ СУДЕЙ? ГОЛ "РОСТОВА" ПРИШЁЛ ИЗ ОФСАЙДА? (ФОТО)
Чемпионат России
5 тур
"Арсенал" – "Ростов" 0:1
Гол: Ионов, 65 (пен).
"Арсенал": Нигматуллин, К. Комбаров (Хагуш, 75), А. Денисов, Беляев, Альварес, Берхамов (Кангва, 72), Горбатенко, Ткачёв, Бакаев (Лесовой, 72), Чаушич, Джорджевич.
"Ростов": Абаев, Вилюш, Сигурдссон, Ингасон, Паршивлюк, Гацкан, Скопинцев, Салетрос (Юсупов, 77), Гулиев, Ионов (Зуев, 87), Сигурдарсон (Шомуродов, 66).
Предупреждения: Зуев, 88.
НОВЫЙ СКАНДАЛ: "АРСЕНАЛ" СНОВА ПОСТРАДАЛ ОТ СУДЕЙ? ГОЛ "РОСТОВА" ПРИШЁЛ ИЗ ОФСАЙДА? (ФОТО)
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.