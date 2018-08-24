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Возможный новичок ЦСКА оформляет российскую визу

Полузащитник варшавской "Легии" и молодежной сборной Польши Себастьян Шиманьски близок к переходу в ЦСКА.

"Шиманьски оформляет российскую визу. Велика вероятность того, что это связано с его трансфером в ЦСКА", — написал польский журналист Себастьян Витковски в твиттере.

В прошлом сезоне 19-летний футболист принял участие в 21 матче чемпионата Польши, забив четыре мяча.
Теги: ЦСКА Трансферы
Сегодня, 22:19
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№1 Написал: MATPOCOB Саратов (Сегодня, 22:36) #
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Болеет за:
ЦСКА
Я фигею, такая у нас школа мощная.... а играть шиманьским и бистровичам.
Регистрация: 10.10.2006 [жалоба]
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