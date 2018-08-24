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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Валерий Карпин пришел на пресс-конференцию в футболке ковровой расцветки (фото)
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин после победы над "Арсеналом" (1:0) пришел на пресс-конференцию в майке ковровой расцветки.
- Помогает ли ковер побеждать?
– Посмотрим, что будет дальше. Так и тренироваться не будем, только на ковер рассчитывать, - цитирует Карпина "Спорт-Экспресс".
Напомним, в матче четвертого тура РПЛ "Ростов" – "Енисей" (4:0) болельщику удалось пронести ковер на трибуну. После этого клуб открыл предзаказ на футболку в ковровой расцветке за 2 500 рублей.
- Помогает ли ковер побеждать?
– Посмотрим, что будет дальше. Так и тренироваться не будем, только на ковер рассчитывать, - цитирует Карпина "Спорт-Экспресс".
Напомним, в матче четвертого тура РПЛ "Ростов" – "Енисей" (4:0) болельщику удалось пронести ковер на трибуну. После этого клуб открыл предзаказ на футболку в ковровой расцветке за 2 500 рублей.
Валерий Георгиевич на послематчевой пресс-конференции в нашем четвёртом комплекте pic.twitter.com/wonv0OOAn2— Football Club Rostov (@rostovfc) August 24, 2018
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