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Валерий Карпин пришел на пресс-конференцию в футболке ковровой расцветки (фото)

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин после победы над "Арсеналом" (1:0) пришел на пресс-конференцию в майке ковровой расцветки.

- Помогает ли ковер побеждать?

– Посмотрим, что будет дальше. Так и тренироваться не будем, только на ковер рассчитывать, - цитирует Карпина "Спорт-Экспресс".

Напомним, в матче четвертого тура РПЛ "Ростов" – "Енисей" (4:0) болельщику удалось пронести ковер на трибуну. После этого клуб открыл предзаказ на футболку в ковровой расцветке за 2 500 рублей.

Теги: Карпин Ростов Арсенал Тула
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