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Мария Орзул: боление за "Динамо" научило меня терпеть

Телеведущая "Матч ТВ" Мария Орзул рассказала о своей любви к московскому "Динамо".

"Свои предпочтения стараюсь не выпячивать, но и не скрываю. На матчах, честно говоря, давно не была. В этом сезоне еще не была.

Бывало, что ездила и на выездные игры. Узнают ли меня и как ко мне относятся болельщики "Динамо"? Узнают и относятся очень положительно. Ко мне часто подходят на стадионах, просят сфотографироваться, говорят какие-то приятные вещи и комплименты, просят почаще говорить в эфирах о "Динамо", - цитирует Орзул Sport24.
Теги: Динамо
Вчера, 23:29
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(1)
№3 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 00:04) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Смотрящий,
Вот я про тоже.
Регистрация: 17.05.2013 [жалоба]
№2 Написал: Смотрящий Москва (Вчера, 23:59) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Вот где в тексте хотя бы намёк на то, о чём говорится в заголовке?


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
№1 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Вчера, 23:31) #
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  •  (2)
online

Это та Орзул с которой Дзюба изменял своей жене?


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Денег нет, но вы держитесь
Регистрация: 10.10.2013 [жалоба]
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