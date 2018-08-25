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Олег Кононов: гол "Ростова" на совести арбитра

Главный тренер "Арсенала" Олег Кононов после домашнего матча 5-го тура чемпионата России с "Ростовом" (0:1) заметил, что после просмотра спорного момента с назначением пенальти в ворота его команды пришел к выводу: положение "вне игры" в атаке соперника, по его мнению, все же было.

"Проиграли. Мнение – такое же, не очень удовлетворительное впечатление. Быть может, даже ближе к плохому. Нам не хватило более точных передач в завершающей фазе атаки. Немного спешили, можно было более тонко играть.

В принципе знали, что "Ростов" будет выбегать и проводить быстрые атаки. Мы достаточно хорошо противодействовали этому, за исключением последних минут, когда уже рисковали.

В целом ребята полностью отдались игре. Считаю, позитив все равно есть. К сожалению, мы проиграли. Но все еще впереди. Не будем мириться с этим, каждую игру будет прикладывать максимум усилий для исправления турнирного положения и, конечно же, прибавить. Уверен, победы будут.

А тот гол, который забивался, – на совести арбитра и судейской бригады. Мы выходили тогда, вышли из зоны, поджимали. На противоходе здесь, конечно же, отработал судья", - цитирует Кононова "Спорт-Экспресс"

Олег Кононов: гол "Ростова" на совести арбитра
Теги: Кононов Ростов Арсенал Тула
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