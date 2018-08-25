Новости партнеров

Олег Кононов: надеюсь, руководство "Арсенала" позволит приобрести еще одного нападающего

Главный тренер тульского "Арсенала" Олег Кононов после поражения от "Ростова" (0:1) в матче 5-го тура российской Премьер-Лиги рассказал о кадровой ситуации в команде.

"У нас два равноценных вратаря, держать Нигматуллина на скамейке запасных нельзя, они должны биться за место в составе. Он довольно хорошо отыграл и спас в контратаке в конце.

Что касается Альвареса, то он, может быть, еще не готов играть 90 минут, но он держит свой уровень. Чаушич не играл из-за повреждения, он терпит и играет через не могу. Джорджевич в течение 3 матчей имеет перенапряжение приводящей мышцы, но нам его некем заменить. Надеюсь, руководители дадут возможность приобрести еще одного нападающего", - цитирует Кононова Sport24.
Теги: Кононов Арсенал Тула
Сегодня, 05:18
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.