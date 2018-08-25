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"Ахмат" подпишет кандидата в сборную Хорватии

Защитник Зоран Нижич в ближайшие дни перейдет из "Хайдука" в "Ахмат", пишет "СЭ" со ссылкой на Dalmatinski Portal. 28-летний хорват уже прошел медицинское обследование перед подписанием контракта с российским клубом. Ожидается, что в субботу о трансфере будет объявлено официально.

В этом сезоне защитник сыграл уже в двух матчах, забил гол и сделал голевую передачу.

Напомним, Нижич попал в расширенный список сборной Хорватии на чемпионат мира-2018, но в заявку на турнир не вошел.
Теги: Ахмат Хайдук
Сегодня, 08:54
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