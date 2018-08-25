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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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Александр Бубнов: в "Спартаке" не забыли, что "Динамо" не позволило им попасть в Лигу чемпионов
Бывший защитник «Спартака» и «Динамо» Александр Бубнов поделился своим видением сегодняшнего дерби.
- Две команды, которые не проигрывали. «Спартак» вообще не пропускал.Принципиальный матч, дерби. Будет яркая игра.
У «Динамо» наметился неплохой треугольничек в центре поля – Соу, Жоаозиньо, Теттех. Они способны создать трудности хозяевам но у «Спартака» сильнее группа атаки, которая когда-то должна забить. В общем, для меня это две ключевые интриги: центр поля «Динамо» против «Спартака» и атака «Спартака» в матче с «Динамо», ее продуктивность.
«Динамо» не позволило «Спартаку» попасть в ЛЧ, там этого не забыли. Плюс Александр Ташаев – еще одна интрига. Это потеря для «Динамо» и приобретение для «Спартака», - цитирует Бубнова Sportbox.
- Две команды, которые не проигрывали. «Спартак» вообще не пропускал.Принципиальный матч, дерби. Будет яркая игра.
У «Динамо» наметился неплохой треугольничек в центре поля – Соу, Жоаозиньо, Теттех. Они способны создать трудности хозяевам но у «Спартака» сильнее группа атаки, которая когда-то должна забить. В общем, для меня это две ключевые интриги: центр поля «Динамо» против «Спартака» и атака «Спартака» в матче с «Динамо», ее продуктивность.
«Динамо» не позволило «Спартаку» попасть в ЛЧ, там этого не забыли. Плюс Александр Ташаев – еще одна интрига. Это потеря для «Динамо» и приобретение для «Спартака», - цитирует Бубнова Sportbox.
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