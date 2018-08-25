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"Рубин" поздравил Курбана Бердыева с днём рождения

Сегодня исполнилось 66 лет главному тренеру "Рубина" Курбану Бекиевичу Бердыеву.

"От всей души поздравляем Курбана Бекиевича с днем рождения, желаем новых побед у руля нашей команды, здоровья и семейного благополучия!" - говорится на официальном сайте казанцев.

В июне 2017 года вернулся на пост главного тренера ФК "Рубин".

Под руководством Курбана Бердыева "Рубин" завоевал путевку в Премьер-лигу, затем дважды стал чемпионом России (2008, 2009), дважды выиграл бронзовые медали чемпионата (2003, 2010), Кубок России (2011/12), дважды выступал на групповом этапе Лиги Чемпионов и доходил до четвертьфинала Лиги Европы.

В день своего 66-летия Курбан Бердыев выведет свою команду на матч против ЦСКА. Начало игры в 16.30.
Теги: Рубин Бердыев
Сегодня, 10:01
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