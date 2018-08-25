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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Рамиль Шейдаев: в предложении "Зенита" остаться не устроило абсолютно всё
Нападающий «Крыльев Советов» Рамиль Шейдаев рассказал об уходе из «Зенита» и отношении к петербургскому клубу.
— Что получилось в Турции, что нет?
— После окончания контракта с «Зенитом» мне очень хотелось уехать в Европу. Я это сделал и ни о чем не жалею. Сказать, что у меня в «Трабзоне» было что-то сверхъестественное, не могу, но зато я приобрел бесценный опыт, который мне непременно пригодится в будущем. Мне нравилась Турция и ее чемпионат. Все было на самом высоком уровне: игры, болельщики, поля. Проблемы крылись лишь в руководстве клубов. И не один я вам об этом скажу. В остальном, повторюсь, было все нормально.
— Несколько лет назад вас называли самым талантливым воспитанником петербургского футбола. Что было бы, останься вы в «Зените»?
— Никто этого не знает. Еще раз подчеркну — я ни о чем не жалею.
«Зенит» предлагал новый контракт, но в тот момент это было не совсем то, что я хотел. Я всю жизнь мечтал играть в «Зените», однако после предложенного варианта контракта точно решил уйти. Если бы не поступило предложение из Турции, перешел бы в другой клуб.
— Что вас не устроило в предложении «Зенита»?
— Абсолютно все. На мой взгляд, это совсем не то, что должно было быть.
— О вас всегда тепло отзывался Владислав Радимов. Он до сих пор уверен, что вы заиграете на высоком уровне.
— Возможно, я действительно заиграл бы в «Зените», но что было, то было. Владислав Николаевич мне очень сильно помог. Во всем — в карьере, в становлении как человека. Я ему искренне признателен. Но Владислав Николаевич нам всегда говорил: «Вы должны принимать решения сами». Я решил так. Надеюсь, он понял и принял мои мотивы.
— Радимов считает, что ваша ключевая ошибка — смена гражданства.
— Я так не считаю.
— Матчи «Крыльев Советов» с «Зенитом» будут иметь для вас особое значение?
— Конечно, когда играешь против своего бывшего клуба, испытываешь необычные эмоции. Не зря говорят, что такие игры для футболистов принципиальны. «Зенит» — мой родной клуб, к нему у меня всегда было и будет самое теплое отношение. На игры с ним выйду с особыми чувствами. Буду ли праздновать, если забью? Нет, — цитирует Шейдаева «Спорт День за Днем»
— Что получилось в Турции, что нет?
— После окончания контракта с «Зенитом» мне очень хотелось уехать в Европу. Я это сделал и ни о чем не жалею. Сказать, что у меня в «Трабзоне» было что-то сверхъестественное, не могу, но зато я приобрел бесценный опыт, который мне непременно пригодится в будущем. Мне нравилась Турция и ее чемпионат. Все было на самом высоком уровне: игры, болельщики, поля. Проблемы крылись лишь в руководстве клубов. И не один я вам об этом скажу. В остальном, повторюсь, было все нормально.
— Несколько лет назад вас называли самым талантливым воспитанником петербургского футбола. Что было бы, останься вы в «Зените»?
— Никто этого не знает. Еще раз подчеркну — я ни о чем не жалею.
«Зенит» предлагал новый контракт, но в тот момент это было не совсем то, что я хотел. Я всю жизнь мечтал играть в «Зените», однако после предложенного варианта контракта точно решил уйти. Если бы не поступило предложение из Турции, перешел бы в другой клуб.
— Что вас не устроило в предложении «Зенита»?
— Абсолютно все. На мой взгляд, это совсем не то, что должно было быть.
— О вас всегда тепло отзывался Владислав Радимов. Он до сих пор уверен, что вы заиграете на высоком уровне.
— Возможно, я действительно заиграл бы в «Зените», но что было, то было. Владислав Николаевич мне очень сильно помог. Во всем — в карьере, в становлении как человека. Я ему искренне признателен. Но Владислав Николаевич нам всегда говорил: «Вы должны принимать решения сами». Я решил так. Надеюсь, он понял и принял мои мотивы.
— Радимов считает, что ваша ключевая ошибка — смена гражданства.
— Я так не считаю.
— Матчи «Крыльев Советов» с «Зенитом» будут иметь для вас особое значение?
— Конечно, когда играешь против своего бывшего клуба, испытываешь необычные эмоции. Не зря говорят, что такие игры для футболистов принципиальны. «Зенит» — мой родной клуб, к нему у меня всегда было и будет самое теплое отношение. На игры с ним выйду с особыми чувствами. Буду ли праздновать, если забью? Нет, — цитирует Шейдаева «Спорт День за Днем»
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