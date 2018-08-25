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Рамиль Шейдаев: в предложении "Зенита" остаться не устроило абсолютно всё

Нападающий «Крыльев Советов» Рамиль Шейдаев рассказал об уходе из «Зенита» и отношении к петербургскому клубу.

— Что получилось в Турции, что нет?

— После окончания контракта с «Зенитом» мне очень хотелось уехать в Европу. Я это сделал и ни о чем не жалею. Сказать, что у меня в «Трабзоне» было что-то сверхъестественное, не могу, но зато я приобрел бесценный опыт, который мне непременно пригодится в будущем. Мне нравилась Турция и ее чемпионат. Все было на самом высоком уровне: игры, болельщики, поля. Проблемы крылись лишь в руководстве клубов. И не один я вам об этом скажу. В остальном, повторюсь, было все нормально.

— Несколько лет назад вас называли самым талантливым воспитанником петербургского футбола. Что было бы, останься вы в «Зените»?

— Никто этого не знает. Еще раз подчеркну — я ни о чем не жалею.

«Зенит» предлагал новый контракт, но в тот момент это было не совсем то, что я хотел. Я всю жизнь мечтал играть в «Зените», однако после предложенного варианта контракта точно решил уйти. Если бы не поступило предложение из Турции, перешел бы в другой клуб.

— Что вас не устроило в предложении «Зенита»?

— Абсолютно все. На мой взгляд, это совсем не то, что должно было быть.

— О вас всегда тепло отзывался Владислав Радимов. Он до сих пор уверен, что вы заиграете на высоком уровне.

— Возможно, я действительно заиграл бы в «Зените», но что было, то было. Владислав Николаевич мне очень сильно помог. Во всем — в карьере, в становлении как человека. Я ему искренне признателен. Но Владислав Николаевич нам всегда говорил: «Вы должны принимать решения сами». Я решил так. Надеюсь, он понял и принял мои мотивы.

— Радимов считает, что ваша ключевая ошибка — смена гражданства.

— Я так не считаю.

— Матчи «Крыльев Советов» с «Зенитом» будут иметь для вас особое значение?

— Конечно, когда играешь против своего бывшего клуба, испытываешь необычные эмоции. Не зря говорят, что такие игры для футболистов принципиальны. «Зенит» — мой родной клуб, к нему у меня всегда было и будет самое теплое отношение. На игры с ним выйду с особыми чувствами. Буду ли праздновать, если забью? Нет, — цитирует Шейдаева «Спорт День за Днем»
Теги: Зенит Шейдаев
Сегодня, 10:31
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№6 Написал: афанасий Воронежская обл. (Сегодня, 12:13) #
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online
Болеет за:
«Факел»
Цитата: Fen
Говорить, что играл в Европе, подразумевая турецкий чемпионат - это немножко лукавство. А так чего, удачи в Крыльях.

Лукавство это для тебя. Не суди всех по себе. Если он поменял российское гражданство на азербайджанское - значит он мусульманин. А в "Европе" только 3 мусульманские страны: Албания, Босния и Турция.


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Я не работаю на "Дожде", не проповедую верующим
Регистрация: 30.12.2009 [жалоба]
№5 Написал: Александр Иванов Санкт-Петербург (Сегодня, 11:48) #
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Болеет за:
«Зенит»
Это кто вообще?
Регистрация: 8.11.2015 [жалоба]
№4 Написал: Sergeevich (Сегодня, 11:03) #
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Интересно, что же ему такого предложили. Вроде ещё не звезда чтобы выпендриваться.
Регистрация: 26.09.2015 [жалоба]
№3 Написал: Fen (Сегодня, 10:48) #
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Болеет за:
ЦСКА
Говорить, что играл в Европе, подразумевая турецкий чемпионат - это немножко лукавство. А так чего, удачи в Крыльях.
Регистрация: 14.08.2015 [жалоба]
№2 Написал: ckorp Санкт-Петербург (Сегодня, 10:47) #
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Болеет за:
«Зенит»
Странный пассажир. Ничего у него не выйдет в Европе в нормальных командах. Да и тут на него посмотрим, что он может.
Регистрация: 9.11.2010 [жалоба]
№1 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 10:42) #
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Если в Турции не сумел закрепиться, то возвращение в Россию в качестве легионера... Или гражданство двойное?
Регистрация: 12.11.2007 [жалоба]
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