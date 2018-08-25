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Гурам Аджоев: РПЛ и судейский корпус извинились, но за извинения очки не начисляют

Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев рассказал, что после домашнего матча 5-го тура РПЛ с «Ростовом» (0:1) руководство лиги и судейского корпуса признало, что гол в этой встрече был забит с нарушением правил.

«Второй тур подряд страдаем из-за судейских ошибок, которые напрямую влияют на результат матча. Теперь это произошло на глазах у руководителей Премьер-Лиги и судейского корпуса, побывавших на матче в Туле. После игры они признали, что гол забит с нарушением правил. Извинились перед нами, но от этого не легче. Очки в турнирную таблицу за извинения не начисляют. Не хочется повторяться про систему VAR, но пока её не будет, так и будем разбирать ошибки судей, а не футбол. Хотя во вчерашнем матче даже по обыкновенному повтору в телевизионной трансляции видно, что в моменте с голом был офсайд», — сказал Аджоев в интервью «Чемпионату».

Новый скандал: "Арсенал" снова пострадал от судей? Гол "Ростова" пришёл из офсайда? (фото)
Теги: Аджоев Арсенал Тула
Сегодня, 11:02
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№4 Написал: ffora russia (Сегодня, 12:10) #
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ростов еще дважды выходил один на один это тоже судейские ошибки -команда играла плохо. Незащитали бы этот гол Ростов забил бы другой. Результат по игре
Регистрация: 24.05.2016 [жалоба]
№3 Написал: sergey3709 (Сегодня, 11:47) #
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Пока в судействе не будет видеопомощи,так и будет
Регистрация: 26.01.2017 [жалоба]
№2 Написал: Александр Иванов Санкт-Петербург (Сегодня, 11:46) #
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Болеет за:
«Зенит»
VAR 100% нужен, забиваешь ты или нет.
Регистрация: 8.11.2015 [жалоба]
№1 Написал: Apant1 (Сегодня, 11:08) #
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online

Столько у человека мыслей, по поводу вар, судейских ошибок. Конечно очко им зажади, нет сомнений. Но в футбол надо играть для своих болельщиков, а это значит не ныть после игры, а забивать голы самим, тогда и вар не нужен. Где голы Аджоев?
Регистрация: 15.03.2017 [жалоба]
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