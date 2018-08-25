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Глава Самарской области: думаю, порадуем ещё одним известным футболистом в "Крыльях"

Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров сообщил о встрече с тренером "Крыльев Советов" Андреем Тихоновым.

"Сегодня обсудил с тренером "Крыльев Советов" А.В. Тихоновым перспективы клуба, прохождение адаптации новичков и предложения по дальнейшему усилению команды. Рассчитываю, что обновление состава принесёт новое качество игры и новые победы. Думаю, что порадуем болельщиков ещё одним известным футболистом в составе команды в ближайшее время", - написал Азаров в своём твиттере.

Отметим, что состав самарцев летом уже пополнили 10 новичков.
Теги: Крылья Советов Тихонов
Сегодня, 12:47
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№1 Написал: Romgus Самара (Сегодня, 13:45) #
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online
Болеет за:
«Крылья Сов»
Макеев?
Регистрация: 2.09.2013 [жалоба]
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