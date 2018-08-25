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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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"Армавир" подписал бывшего защитника "Спартака"
Аутсайдер ФНЛ "Армавир" пополнил состав защитником Денисом Кутиным.
На официальном сайте клуба отмечается, что Кутин является чемпионом России в составе "Спартака" и обладателем кубка России в составе "Тосно". Правда, в чемпионском сезоне Денис сыграл за красно-белых всего 5 минут в 2 матчах.
– Именно "Армавир" – потому что меня в этом клубе ждали, хотели видеть. Я не мог отказать. Хочу помочь команде выкарабкаться из подвала турнирной таблицы, решить поставленную задачу. Понимаю, что был жесткий график в самом начале – очень долгие и тяжелые выезды, остальным клубам это пока только предстоит, но, думаю, мы будем двигаться дальше, в правильном направлении – зарабатывать очки, – заявил Кутин.
На официальном сайте клуба отмечается, что Кутин является чемпионом России в составе "Спартака" и обладателем кубка России в составе "Тосно". Правда, в чемпионском сезоне Денис сыграл за красно-белых всего 5 минут в 2 матчах.
– Именно "Армавир" – потому что меня в этом клубе ждали, хотели видеть. Я не мог отказать. Хочу помочь команде выкарабкаться из подвала турнирной таблицы, решить поставленную задачу. Понимаю, что был жесткий график в самом начале – очень долгие и тяжелые выезды, остальным клубам это пока только предстоит, но, думаю, мы будем двигаться дальше, в правильном направлении – зарабатывать очки, – заявил Кутин.
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