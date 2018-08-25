Новости партнеров

"Армавир" подписал бывшего защитника "Спартака"

Аутсайдер ФНЛ "Армавир" пополнил состав защитником Денисом Кутиным.

На официальном сайте клуба отмечается, что Кутин является чемпионом России в составе "Спартака" и обладателем кубка России в составе "Тосно". Правда, в чемпионском сезоне Денис сыграл за красно-белых всего 5 минут в 2 матчах.

– Именно "Армавир" – потому что меня в этом клубе ждали, хотели видеть. Я не мог отказать. Хочу помочь команде выкарабкаться из подвала турнирной таблицы, решить поставленную задачу. Понимаю, что был жесткий график в самом начале – очень долгие и тяжелые выезды, остальным клубам это пока только предстоит, но, думаю, мы будем двигаться дальше, в правильном направлении – зарабатывать очки, – заявил Кутин.
Теги: Армавир Спартак
Сегодня, 12:56
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(1)
№1 Написал: командир (Сегодня, 13:05) #
  • +1
  •  (1)

Да сколько лет там тебя ждали, сколько хотели видеть??? И ты не мог отказать???
Регистрация: 7.03.2016 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.