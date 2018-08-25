Панюков в стартовом составе "Урала" на матч с "Ахматом", Олег Иванов в запасе

Бывший нападающий "Динамо", "Зенита", "Атлантаса", "Аяччо" и "Браги" Андрей Панюков попал в стартовый состав "Урала" на матч 5-го тура РПЛ с "Ахматом". Он заменил в основе Владимира Ильина.Полностью составы команд выглядят следующим образом:: Годзюр - Кулаков, Брызгалов, Балажиц, Меркулов - Бумаль, Егорычев - Димитров, Бикфалви, Эль Кабир - Панюков.В запасе: Баклов, Полетаев, Данцев, Ходжаниязов, Бевеев, Динга, Ароян, Бавин, Евсеев, Араторе, Ильин, Юсупов.: Городов - Уциев, Семёнов, Анхель, Мохаммади - Мусалов, Швец, Исмаэл - Бериша, Думбия, Мбенг.В запасе: Гудиев, Родолфо, Плиев, Иванов, Кадыров, Гащенков, Раванелли, Митришев, Умаев, Балай.