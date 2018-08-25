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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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08:43
Эриксен отказывается продлевать контракт с "Тоттенхэмом", требуя зарплату как у Кейна и Льориса
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Нутриционист Сара Фабрис вернулась в "Спартак" спустя полгода после увольнения
Специалист по питанию Сара Фабрис вернулась на работу в московский «Спартак» на должность нутрициониста, сообщила она Sport24.ru.
Фабрис будет, как и в прошлом году, приезжать в Россию на несколько дней каждый месяц. В августе она уже побывала в Тарасовке.
«Спартак» в феврале 2018 года уволил Сару Фабрис и шеф-повара Вальтера Дри, которые были приглашены в команду годом ранее по рекомендации главного тренера Массимо Карреры.
Комментируя увольнение, Фабрис недоумевала: «Не понимаю, что произошло. Дела как раз шли на лад».
Фото: ФК "Спартак"
Фабрис будет, как и в прошлом году, приезжать в Россию на несколько дней каждый месяц. В августе она уже побывала в Тарасовке.
«Спартак» в феврале 2018 года уволил Сару Фабрис и шеф-повара Вальтера Дри, которые были приглашены в команду годом ранее по рекомендации главного тренера Массимо Карреры.
Комментируя увольнение, Фабрис недоумевала: «Не понимаю, что произошло. Дела как раз шли на лад».
Фото: ФК "Спартак"
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