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Нутриционист Сара Фабрис вернулась в "Спартак" спустя полгода после увольнения

Специалист по питанию Сара Фабрис вернулась на работу в московский «Спартак» на должность нутрициониста, сообщила она Sport24.ru.



Фабрис будет, как и в прошлом году, приезжать в Россию на несколько дней каждый месяц. В августе она уже побывала в Тарасовке.

«Спартак» в феврале 2018 года уволил Сару Фабрис и шеф-повара Вальтера Дри, которые были приглашены в команду годом ранее по рекомендации главного тренера Массимо Карреры.

Комментируя увольнение, Фабрис недоумевала: «Не понимаю, что произошло. Дела как раз шли на лад».

Фото: ФК "Спартак"
Теги: Спартак
Сегодня, 13:33
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№8 Написал: Looka Ростов-на-Дону (Сегодня, 14:06) #
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online
Болеет за:
«Ростов»
НУТРИЦИОНИСТ - это покруче мерчиндайзера, пожалуй...


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Не пытайтесь спорить с дебилом. Иначе вы опуститесь до его уровня. Где он задавит вас своим опытом.
Регистрация: 20.06.2008 [жалоба]
№7 Написал: Antip7 (Сегодня, 13:59) #
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Нитриционист плять laughing Правовроткидал матьего
Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
№6 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 13:57) #
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  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Опять сметану в борщ запретит.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№5 Написал: Гастэряну (Сегодня, 13:56) #
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online

Цитата: Zamba
научилась борщ варить?)

из желудей)))))


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пищевик - бАмжи мАсковские, у них даже стадиона своего нет.
Регистрация: 25.02.2016 [жалоба]
№4 Написал: Zamba Санкт-Петербург (Сегодня, 13:54) #
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  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
научилась борщ варить?)


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Если ты не поддерживаешь нас после поражений или ничьих, нечего нас поддерживать после побед
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
№3 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 13:49) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Ростов»
Так и увольняли за то, что не готовила борщ. Нутриционист? Надо же.
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
№2 Написал: Анатоль777 (Сегодня, 13:42) #
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Болеет за:
«Спартак»
Красивая.


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Толян не сдается©Ромуальд
Регистрация: 17.04.2018 [жалоба]
№1 Написал: MAG554 UdSSR (Сегодня, 13:41) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Борщ не трожь... это святое ))
Регистрация: 21.12.2010 [жалоба]
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