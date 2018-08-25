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Агент Сантоса рассказал, почему "Зенит" отказался от приобретения бразильца

Федерико Пенья, представитель защитника "Гамбурга" Дугласа Сантоса, рассказал, почему "Зенит" больше не интерсуется его клиентом.

– "Зенит" действительно проявлял интерес к Дугласу Сантосу, но проблема была в том, что "Гамбург" просил за игрока 25 миллионов евро. И "Зенит" отказался, – рассказал Пенья "СЭ".



Ранее бразильские СМИ сообщали, что "Зенит" предложил немецкому клубу, который впервые в истории покинул Бундеслигу, 7 миллионов евро.

В текущем сезоне Дуглас провел 2 матча за "Гамбург" и отметился одним результативным пасом. Его контракт с клубом истекает летом 2021 года.
Теги: Сантос Зенит Гамбург
Сегодня, 14:02
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№1 Написал: MAG554 UdSSR (Сегодня, 14:04) #
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Болеет за:
«Спартак»
ответ на поверхности. на индейца не похож
Регистрация: 21.12.2010 [жалоба]
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