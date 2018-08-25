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Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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11:35
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10:15
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08:43
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"Бавария" победила "Хоффенхайм" в первом туре чемпионата Германии, несмотря на 2 отменённых гола
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Мария Орзул: боление за "Динамо" научило меня терпеть (5)
Мария Орзул: боление за "Динамо" научило меня терпеть (5)
Агент Сантоса рассказал, почему "Зенит" отказался от приобретения бразильца
Федерико Пенья, представитель защитника "Гамбурга" Дугласа Сантоса, рассказал, почему "Зенит" больше не интерсуется его клиентом.
– "Зенит" действительно проявлял интерес к Дугласу Сантосу, но проблема была в том, что "Гамбург" просил за игрока 25 миллионов евро. И "Зенит" отказался, – рассказал Пенья "СЭ".
Ранее бразильские СМИ сообщали, что "Зенит" предложил немецкому клубу, который впервые в истории покинул Бундеслигу, 7 миллионов евро.
В текущем сезоне Дуглас провел 2 матча за "Гамбург" и отметился одним результативным пасом. Его контракт с клубом истекает летом 2021 года.
– "Зенит" действительно проявлял интерес к Дугласу Сантосу, но проблема была в том, что "Гамбург" просил за игрока 25 миллионов евро. И "Зенит" отказался, – рассказал Пенья "СЭ".
Ранее бразильские СМИ сообщали, что "Зенит" предложил немецкому клубу, который впервые в истории покинул Бундеслигу, 7 миллионов евро.
В текущем сезоне Дуглас провел 2 матча за "Гамбург" и отметился одним результативным пасом. Его контракт с клубом истекает летом 2021 года.
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