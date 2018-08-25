Роман Павлюченко: "Динамо" ещё рано бодаться со "Спартаком", он на голову выше

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
16:04
Олег Кононов: я буду комментировать все спорные моменты судейского корпуса, пока не будет системы VAR (1)
Олег Кононов: я буду комментировать все спорные моменты судейского корпуса, пока не будет системы VAR (1)
15:34
Рафинья Алькантара и Пако Алькасер не попали в заявку на игру с "Бетисом" и могут покинуть "Барселону" (1)
Рафинья Алькантара и Пако Алькасер не попали в заявку на игру с "Бетисом" и могут покинуть "Барселону" (1)
11:35
Манджукич отказался переходить в "Манчестер Юнайтед", несмотря на увеличение зарплаты до 5 млн евро
Манджукич отказался переходить в "Манчестер Юнайтед", несмотря на увеличение зарплаты до 5 млн евро
10:15
Фабрицио Раванелли: если узнаю, что кто-то из игроков киевского "Арсенала" сливает матчи - убью его (7)
Фабрицио Раванелли: если узнаю, что кто-то из игроков киевского "Арсенала" сливает матчи - убью его (7)
09:39
Александр Бубнов: в "Спартаке" не забыли, что "Динамо" не позволило им попасть в Лигу чемпионов (5)
Александр Бубнов: в "Спартаке" не забыли, что "Динамо" не позволило им попасть в Лигу чемпионов (5)
09:12
Дмитриев: Краневиттер не соответствовал уровню ЛЕ. Всё пошло по сценарию "Зенита" после его замены (3)
Дмитриев: Краневиттер не соответствовал уровню ЛЕ. Всё пошло по сценарию "Зенита" после его замены (3)
08:43
Эриксен отказывается продлевать контракт с "Тоттенхэмом", требуя зарплату как у Кейна и Льориса
Эриксен отказывается продлевать контракт с "Тоттенхэмом", требуя зарплату как у Кейна и Льориса
08:13
Массимо Каррера: Фернандо не жмёт мне руку после замен? Всё нормально, каждый реагирует по-своему (10)
Массимо Каррера: Фернандо не жмёт мне руку после замен? Всё нормально, каждый реагирует по-своему (10)
Роман Павлюченко: "Динамо" ещё рано бодаться со "Спартаком", он на голову выше
Экс-нападающий «Спартака» Роман Павлюченко считает красно-белых фаворитами в матче 5 тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо».
«Динамо» — молодая команда, которая только строится. При всём уважении, им рановато ещё бодаться с сегодняшним «Спартаком». Класс игроков «Спартака» намного выше. Так что, на мой взгляд, именно красно-белые сегодня выиграют. Почему у «Спартака» не получалось в последних матчах с «Динамо»? Бывают такие дни, когда не прёт. Объективно, «Спартак» на голову выше.
Что касается отношения болельщиков «Динамо» к переходу Ташаева в «Спартак», ну покричат одну-вторую игру, и забудут. Вот и всё. Ничего страшного в этом нет. Понятно, московские команды — противники. Но человеку теперь что, ничего не делать? Заканчивать играть в футбол? Болельщиков можно понять: перешёл бы он в другую команду, такого бы не было. Ташаев всё это понимает", — цитирует Павлюченко «Чемпионат».
«Динамо» — молодая команда, которая только строится. При всём уважении, им рановато ещё бодаться с сегодняшним «Спартаком». Класс игроков «Спартака» намного выше. Так что, на мой взгляд, именно красно-белые сегодня выиграют. Почему у «Спартака» не получалось в последних матчах с «Динамо»? Бывают такие дни, когда не прёт. Объективно, «Спартак» на голову выше.
Что касается отношения болельщиков «Динамо» к переходу Ташаева в «Спартак», ну покричат одну-вторую игру, и забудут. Вот и всё. Ничего страшного в этом нет. Понятно, московские команды — противники. Но человеку теперь что, ничего не делать? Заканчивать играть в футбол? Болельщиков можно понять: перешёл бы он в другую команду, такого бы не было. Ташаев всё это понимает", — цитирует Павлюченко «Чемпионат».
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.