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Роман Павлюченко: "Динамо" ещё рано бодаться со "Спартаком", он на голову выше

Экс-нападающий «Спартака» Роман Павлюченко считает красно-белых фаворитами в матче 5 тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо».

«Динамо» — молодая команда, которая только строится. При всём уважении, им рановато ещё бодаться с сегодняшним «Спартаком». Класс игроков «Спартака» намного выше. Так что, на мой взгляд, именно красно-белые сегодня выиграют. Почему у «Спартака» не получалось в последних матчах с «Динамо»? Бывают такие дни, когда не прёт. Объективно, «Спартак» на голову выше.

Что касается отношения болельщиков «Динамо» к переходу Ташаева в «Спартак», ну покричат одну-вторую игру, и забудут. Вот и всё. Ничего страшного в этом нет. Понятно, московские команды — противники. Но человеку теперь что, ничего не делать? Заканчивать играть в футбол? Болельщиков можно понять: перешёл бы он в другую команду, такого бы не было. Ташаев всё это понимает", — цитирует Павлюченко «Чемпионат».
Теги: Павлюченко Спартак Динамо Ташаев
Сегодня, 14:41
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№7 Написал: anonymous (Сегодня, 16:08) #
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online

свинья, что тут поделать
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
№6 Написал: Коля Варкутов (Сегодня, 15:56) #
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народ, недавно нашел уникальный способ как быстро накачать пресс (и другие мышцы) без физических усилий, диет и прочей лабуды. После двух недель использования миостимулятора убрал пивное пузу и начали проступать кубики, подкачал бицепс и ноги, а жена убрала в талии пару сантиметров и сделала красивый живот. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, да и стоит копейки. Вот здесь я о нем и вычитал----- https://piar.life/blog
Регистрация: 25.08.2018 [жалоба]
№5 Написал: Zenitcheg Finland (Сегодня, 15:08) #
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Болеет за:
«Барселона»
бред сказал. нынешний спартак может чуточку и сильнее динамиков, но уж никак не на голову


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Cataluna no es Espana!
Регистрация: 3.08.2010 [жалоба]
№4 Написал: acetophenon Пискарёвка (Сегодня, 15:07) #
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Болеет за:
«Зенит»
Это зависит от того, как они постараются. А старается "Спартак" не всегда.
Халявы не будет, ИМХО.
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
№3 Написал: Николаич Московская обл (Сегодня, 14:53) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Динамо» М
Роман, честно скажу , я вас уважаю..... честно... но щас вы херню сказали......нам нечего терять.


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"советую не советую давать советы" цитата Новик FCDIN.COM
Регистрация: 12.03.2010 [жалоба]
№2 Написал: nofrills Москва (Сегодня, 14:52) #
  • -1
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online
Болеет за:
«Динамо» М
это тебе еще рано писаниной заниматься. сначала ЕГ сдай.
Регистрация: 18.11.2017 [жалоба]
№1 Написал: robinzen Санкт_Петербург (Сегодня, 14:42) #
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Матч покажет.


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По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
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