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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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"Урал" впервые в сезоне победил, Бикфалви вышел в лидеры бомбардирской гонки
В домашнем матче 5 тура чемпионата России "Урал" сумел одержать первую победу в сезоне: команда Дмитрия Парфёнова, пропустив от Идрисса Думбия в первом тайме, сумела переломить ход встречи и добыла 3 очка в матче с "Ахматом". Сравняв счёт, Эрик Бикфалви сравнялся с нападающим "Ростова" Бьорном Сигударссоном и вместе с ним возглавил список лучших бомбардиров с 3 мячами.
"Урал": Годзюр - Кулаков, Брызгалов, Балажиц, Меркулов - Бумаль, Егорычев (Евсеев, 81), - Димитров, Бикфалви, Эль Кабир, (Араторе, 75), - Панюков, (Ильин, 67).
"Ахмат": Городов - Уциев, Семёнов, Анхель, Мохаммади - Мусалов, (Митришев, 75), Швец, Исмаэл - Бериша, Думбия, Мбенг, (Раванелли, 82).
Предупреждения: Швец, 33, Бумаль, 35, Силва, 75
Чемпионат России
5 тур
"Урал" – "Ахмат" 2:1
5 тур
"Урал" – "Ахмат" 2:1
Голы: Думбия, 31, Бикфалви, 53, Димитров, 83
"Урал": Годзюр - Кулаков, Брызгалов, Балажиц, Меркулов - Бумаль, Егорычев (Евсеев, 81), - Димитров, Бикфалви, Эль Кабир, (Араторе, 75), - Панюков, (Ильин, 67).
"Ахмат": Городов - Уциев, Семёнов, Анхель, Мохаммади - Мусалов, (Митришев, 75), Швец, Исмаэл - Бериша, Думбия, Мбенг, (Раванелли, 82).
Предупреждения: Швец, 33, Бумаль, 35, Силва, 75
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