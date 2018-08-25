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"Урал" впервые в сезоне победил, Бикфалви вышел в лидеры бомбардирской гонки

В домашнем матче 5 тура чемпионата России "Урал" сумел одержать первую победу в сезоне: команда Дмитрия Парфёнова, пропустив от Идрисса Думбия в первом тайме, сумела переломить ход встречи и добыла 3 очка в матче с "Ахматом". Сравняв счёт, Эрик Бикфалви сравнялся с нападающим "Ростова" Бьорном Сигударссоном и вместе с ним возглавил список лучших бомбардиров с 3 мячами.

Чемпионат России

5 тур

"Урал" – "Ахмат" 2:1


Голы: Думбия, 31, Бикфалви, 53, Димитров, 83


"Урал": Годзюр - Кулаков, Брызгалов, Балажиц, Меркулов - Бумаль, Егорычев (Евсеев, 81), - Димитров, Бикфалви, Эль Кабир, (Араторе, 75), - Панюков, (Ильин, 67).

"Ахмат": Городов - Уциев, Семёнов, Анхель, Мохаммади - Мусалов, (Митришев, 75), Швец, Исмаэл - Бериша, Думбия, Мбенг, (Раванелли, 82).

Предупреждения: Швец, 33, Бумаль, 35, Силва, 75
Теги: Урал Ахмат Бикфалви
Сегодня, 15:56
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№3 Написал: V.o.r.o.n (Сегодня, 16:08) #
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Цитата: СуперШтангист
Хороший был матч, с кучей моментов, жаль что великому "Ахмату" немного не повезло.

Я еще мог бы предположить величие фк терека или фк грозный, но фк ахмат не будет великим НИКОГДА! smile
Регистрация: 14.08.2018 [жалоба]
№2 Написал: anonymous (Сегодня, 16:07) #
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online

Цитата: СуперШтангист
Хороший был матч, с кучей моментов, жаль что великому "Ахмату" немного не повезло.

великий только Спартак, и то непонятно чем
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
№1 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 15:58) #
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online
Болеет за:
«Терек»
Хороший был матч, с кучей моментов, жаль что великому "Ахмату" немного не повезло.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
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