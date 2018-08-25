"Урал" впервые в сезоне победил, Бикфалви вышел в лидеры бомбардирской гонки

Чемпионат России



5 тур



"Урал" – "Ахмат" 2:1

Голы: Думбия, 31, Бикфалви, 53, Димитров, 83

В домашнем матче 5 тура чемпионата России "Урал" сумел одержать первую победу в сезоне: команда Дмитрия Парфёнова, пропустив от Идрисса Думбия в первом тайме, сумела переломить ход встречи и добыла 3 очка в матче с "Ахматом". Сравняв счёт, Эрик Бикфалви сравнялся с нападающим "Ростова" Бьорном Сигударссоном и вместе с ним возглавил список лучших бомбардиров с 3 мячами.: Годзюр - Кулаков, Брызгалов, Балажиц, Меркулов - Бумаль, Егорычев (Евсеев, 81), - Димитров, Бикфалви, Эль Кабир, (Араторе, 75), - Панюков, (Ильин, 67).Городов - Уциев, Семёнов, Анхель, Мохаммади - Мусалов, (Митришев, 75), Швец, Исмаэл - Бериша, Думбия, Мбенг, (Раванелли, 82).Швец, 33, Бумаль, 35, Силва, 75