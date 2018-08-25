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Олег Кононов: я буду комментировать все спорные моменты судейского корпуса, пока не будет системы VAR

Главный тренер тульского "Арсенала" Олег Кононов продолжит критиковать судейство в матчах чемпионата России.

"Посмотрев все спорные моменты с "Ростовом", я впредь не допущу того, что происходило в двух матчах со стороны судейского корпуса. Я буду комментировать все спорные моменты судейского корпуса, пока не будет системы VAR", - цитирует Кононова пресс-служба клуба.

Теги: Кононов Арсенал Тула Ростов
Сегодня, 16:04
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№1 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 16:07) #
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Болеет за:
«Зенит»
Его и не будет,а иначе Сраптак за уши тащить не выйдет больше.Впрочем если за монитором такой же купленный сидеть будет то и чистый гол всемером не разглядят.


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Обминусуйтесь пятачки.Ваши потуги минусить все посты выглядят жалко и убого.Как и ваш африканский клуб.
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
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