Олег Кононов: я буду комментировать все спорные моменты судейского корпуса, пока не будет системы VAR

??Олег Кононов о судействе в матчах РПЛ: «Посмотрев все спорные моменты с Ростовом, я впредь не допущу того, что происходило в двух матчах со стороны судейского корпуса. Я буду комментировать все спорные моменты судейского корпуса, пока не будет системы VAR» pic.twitter.com/kKxLl9EpQF — ПФК Арсенал (@pfc_arsenal) August 25, 2018

Главный тренер тульского "Арсенала" Олег Кононов продолжит критиковать судейство в матчах чемпионата России."Посмотрев все спорные моменты с "Ростовом", я впредь не допущу того, что происходило в двух матчах со стороны судейского корпуса. Я буду комментировать все спорные моменты судейского корпуса, пока не будет системы VAR", - цитирует Кононова пресс-служба клуба.