Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
16:04
Олег Кононов: я буду комментировать все спорные моменты судейского корпуса, пока не будет системы VAR (1)
Олег Кононов: я буду комментировать все спорные моменты судейского корпуса, пока не будет системы VAR (1)
15:34
Рафинья Алькантара и Пако Алькасер не попали в заявку на игру с "Бетисом" и могут покинуть "Барселону" (1)
Рафинья Алькантара и Пако Алькасер не попали в заявку на игру с "Бетисом" и могут покинуть "Барселону" (1)
11:35
Манджукич отказался переходить в "Манчестер Юнайтед", несмотря на увеличение зарплаты до 5 млн евро
Манджукич отказался переходить в "Манчестер Юнайтед", несмотря на увеличение зарплаты до 5 млн евро
10:15
Фабрицио Раванелли: если узнаю, что кто-то из игроков киевского "Арсенала" сливает матчи - убью его (7)
Фабрицио Раванелли: если узнаю, что кто-то из игроков киевского "Арсенала" сливает матчи - убью его (7)
09:39
Александр Бубнов: в "Спартаке" не забыли, что "Динамо" не позволило им попасть в Лигу чемпионов (5)
Александр Бубнов: в "Спартаке" не забыли, что "Динамо" не позволило им попасть в Лигу чемпионов (5)
09:12
Дмитриев: Краневиттер не соответствовал уровню ЛЕ. Всё пошло по сценарию "Зенита" после его замены (3)
Дмитриев: Краневиттер не соответствовал уровню ЛЕ. Всё пошло по сценарию "Зенита" после его замены (3)
08:43
Эриксен отказывается продлевать контракт с "Тоттенхэмом", требуя зарплату как у Кейна и Льориса
Эриксен отказывается продлевать контракт с "Тоттенхэмом", требуя зарплату как у Кейна и Льориса
08:13
Массимо Каррера: Фернандо не жмёт мне руку после замен? Всё нормально, каждый реагирует по-своему (10)
Массимо Каррера: Фернандо не жмёт мне руку после замен? Всё нормально, каждый реагирует по-своему (10)
Олег Кононов: я буду комментировать все спорные моменты судейского корпуса, пока не будет системы VAR
Главный тренер тульского "Арсенала" Олег Кононов продолжит критиковать судейство в матчах чемпионата России.
"Посмотрев все спорные моменты с "Ростовом", я впредь не допущу того, что происходило в двух матчах со стороны судейского корпуса. Я буду комментировать все спорные моменты судейского корпуса, пока не будет системы VAR", - цитирует Кононова пресс-служба клуба.
"Посмотрев все спорные моменты с "Ростовом", я впредь не допущу того, что происходило в двух матчах со стороны судейского корпуса. Я буду комментировать все спорные моменты судейского корпуса, пока не будет системы VAR", - цитирует Кононова пресс-служба клуба.
??Олег Кононов о судействе в матчах РПЛ: «Посмотрев все спорные моменты с Ростовом, я впредь не допущу того, что происходило в двух матчах со стороны судейского корпуса. Я буду комментировать все спорные моменты судейского корпуса, пока не будет системы VAR» pic.twitter.com/kKxLl9EpQF— ПФК Арсенал (@pfc_arsenal) August 25, 2018
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.